В Зеленоградске на променаде снесут незаконно установленный забор

В начале февраля арбитражный суд признал, что ограждение длиной 119 метров вдоль зеленоградского променада построено самовольно. Иск был подан мэрией города.

Как было установлено, санаторий превысил норму примерно на 5 метров, таким образом, захватив не только свою, но и городскую территорию. По решению суда учреждение обязано убрать забор в течение 30 дней.