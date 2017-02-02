В Зеленоградске на променаде снесут незаконно установленный забор
В Зеленоградске демонтируют забор, незаконно установленный на территории променада. Об этом сообщает администрация городского округа.
В Зеленоградске демонтируют забор, незаконно установленный на территории променада. Об этом сообщает администрация городского округа.
В начале февраля арбитражный суд признал, что ограждение длиной 119 метров вдоль зеленоградского променада построено самовольно. Иск был подан мэрией города.
Как было установлено, санаторий превысил норму примерно на 5 метров, таким образом, захватив не только свою, но и городскую территорию. По решению суда учреждение обязано убрать забор в течение 30 дней.