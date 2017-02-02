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2 февраля, источник: Вести - Калининград

В Зеленоградске на променаде снесут незаконно установленный забор

В Зеленоградске демонтируют забор, незаконно установленный на территории променада. Об этом сообщает администрация городского округа.

В начале февраля арбитражный суд признал, что ограждение длиной 119 метров вдоль зеленоградского променада построено самовольно. Иск был подан мэрией города.

Как было установлено, санаторий превысил норму примерно на 5 метров, таким образом, захватив не только свою, но и городскую территорию. По решению суда учреждение обязано убрать забор в течение 30 дней.

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