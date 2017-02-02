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2 февраля, источник: РИА "Воронеж"

Прокуратура нашла нарушения при перевозке воронежских школьников в автобусах

В транспорте не было ремней безопасности, не работал спидометр, дети ездили стоя.

Прокуратура Левобережного района Воронежа нашла многочисленные нарушения при перевозке школьников в автобусах, принадлежащих ООО «Евролиния-2» и «Воронежскому пассажирскому автотранспортному предприятию № 3» (ВПАТП № 3). Детей перевозили стоя, в транспорте не работал спидометр, не было ремней безопасности, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в четверг, 2 февраля.

На автобусах «Евролинии-2», на которых ездили ученики СОШ № 91, отсутствовали знаки «Перевозка детей». В одном из автобусов перед отправкой детей не работал спидометр, в наличии была только одна аптечка вместо необходимых трех. В путевом листе не было подписи водителя о принятии автобуса к эксплуатации. Кроме того, автобус был рассчитан на 46 мест, однако в момент проверки, перед его отправкой, в нем было 73 ребенка — некоторые ехали стоя. В другом автобусе не было тахографа — устройства для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости движения, времени работы и отдыха водителя. В автобусе, перевозившим учеников школы № 60 по договору с «ВПАТП № 3» на пяти сидениях в заднем ряду отсутствовали ремни безопасности.

На нарушении при перевозке попалась и средняя школа № 54, не обеспечившая необходимое количество сопровождающих в двух школьных автобусах.

Прокурор внес представления главам «Евролинии-2» и «ВПАТП № 3» и образовательных учреждений с требованием немедленно устранить нарушения.

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