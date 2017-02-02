В Башкирии мужчину, прыгнувшего с балкона, поймали в ковер

Видел сделано девушкой, которая нечаянно стала свидетелем происшедшего, и наблюдала инцидент из окна противоположного дома. На протяжении всей съемки она очень переживала за героев сюжета и эмоционально комментировала происходившее.

На ролике видно, как некий мужчина повис на балконе в верхней одежде и обуви подобно герою фильма «Ирония судьбы. Продолжение», вот только на другой балкон ему перебраться не удалось, да он похоже, этого и не планировал.

Мужчина провисел не меньше пяти минут, пока внизу не появилась группе людей с ковром, расправивших его прямиком под эпицентром событий. Как только ковер был расправлен, мужчина упал. Поймали его не очень аккуратно, но падение смягчили.