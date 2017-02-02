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2 февраля, источник: PROUFU.ru

В Башкирии мужчину, прыгнувшего с балкона, поймали в ковер

Сегодня, 2 февраля, в соцсетях появилось захватывающее дух видео импровизированной спасательной операции, прошедшей в Стерлитамаке.

Видел сделано девушкой, которая нечаянно стала свидетелем происшедшего, и наблюдала инцидент из окна противоположного дома. На протяжении всей съемки она очень переживала за героев сюжета и эмоционально комментировала происходившее.

На ролике видно, как некий мужчина повис на балконе в верхней одежде и обуви подобно герою фильма «Ирония судьбы. Продолжение», вот только на другой балкон ему перебраться не удалось, да он похоже, этого и не планировал.

Мужчина провисел не меньше пяти минут, пока внизу не появилась группе людей с ковром, расправивших его прямиком под эпицентром событий. Как только ковер был расправлен, мужчина упал. Поймали его не очень аккуратно, но падение смягчили.

По словам очевидцев, после этого мужчина встал со снега, отряхнулся и отправился по своим делам, будто ничего страшного с ним только что не случилось.

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