РЖД запустит поезд из Волгограда в Воронеж в 2017 году
Специалисты рассчитывают новые маршруты.
Специалисты рассчитывают новые маршруты.
РЖД запустит поезда из Волгограда в Воронеж, Нижний Новгород и Казань в 2017 году, сообщило корпоративное издание компании в четверг, 2 февраля. Поезда «Волгоград-Воронеж» и «Волгоград-Саратов-Нижний Новгород» начнут курсировать в
Специалисты филиала рассчитывают маршруты новых поездов и работают над минимизацией времени в пути для создания конкурентной среды с автоперевозками.
Поезд «Волгоград-Воронеж» станет первым прямым маршрутом. Ранее из Волгограда в Воронеж можно было доехать только с пересадкой на станции