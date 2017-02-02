РЖД запустит поезд из Волгограда в Воронеж в 2017 году

РЖД запустит поезда из Волгограда в Воронеж, Нижний Новгород и Казань в 2017 году, сообщило корпоративное издание компании в четверг, 2 февраля. Поезда «Волгоград-Воронеж» и «Волгоград-Саратов-Нижний Новгород» начнут курсировать в III-IV квартале, а «Волгоград-Саратов-Казань» — уже в июле.

Специалисты филиала рассчитывают маршруты новых поездов и работают над минимизацией времени в пути для создания конкурентной среды с автоперевозками.