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2 февраля, источник: РИА "Воронеж"

РЖД запустит поезд из Волгограда в Воронеж в 2017 году

Специалисты рассчитывают новые маршруты.

РЖД запустит поезда из Волгограда в Воронеж, Нижний Новгород и Казань в 2017 году, сообщило корпоративное издание компании в четверг, 2 февраля. Поезда «Волгоград-Воронеж» и «Волгоград-Саратов-Нижний Новгород» начнут курсировать в III-IV квартале, а «Волгоград-Саратов-Казань» — уже в июле.

Специалисты филиала рассчитывают маршруты новых поездов и работают над минимизацией времени в пути для создания конкурентной среды с автоперевозками.

Поезд «Волгоград-Воронеж» станет первым прямым маршрутом. Ранее из Волгограда в Воронеж можно было доехать только с пересадкой на станции Грязи-Воронежские. Альтернативой поезду может стать самолет. Из Воронежа в Волгоград и обратно можно добраться рейсами авиакомпаний S7 и «Аэрофлот», но с пересадкой в Москве.

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