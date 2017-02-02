Самарские сурки отказались следовать американским традициям и проспали «День сурка»

Сегодня, 2 февраля, весь мир отмечает праздник «День Сурка», и Самара не исключение. В Америке в этот день открывают норку, и если зверек вылезет из своей норы, увидит свою тень и залезет обратно — зима будет длиться еще шесть недель, если же, вылезая из норы, грызун не увидит своей тени, то весна будет ранней. Однако, самарские сурки «праздновать» по американским традициям наотрез отказались.

— Несмотря на то, что оба праздника, и российский и американский, празднуются в одно и тоже время, погодные условия в этот день очень и очень разные. За океаном в это время сурки уже просыпаются и выходят из своих укрытий. У нас в это время сурки ещё сонные. Но этот праздник для России очень важен, он помогает привлечь внимание к охране этого редкого животного, — рассказал главный зоотехник Самарского зопарка Александр Кузовенко.

Питомцы зоопарка — степные сурки Иван и Ева в этот раз решили вовсе не покидать своих убежищ, даже после того как зоологи попытались «растолкать» их руками — природу всё-таки не обмануть.

— В России верят в другие приметы — люди просто обращали внимание на погоду в полдень, и считали, что если в полдень стоит спокойная ясная погода, то зима будет ранней, если буря и снег, то зима продлится ещё долго. В прошлые года сурки в это время уже начинали просыпаться и выходить из своего вольера, который, к слову, стал просторнее и больше. В этом году сурки спят, очень глубоко спят и не думают просыпаться, даже если их будить силой, — поделился Александр.