Сочинский нацпарк поддержал запрет на пластиковую посуду
Министерство природных ресурсов РФ предложило запретить использование одноразовой пластиковой посуды и полиэтиленовых пакетов на особо охраняемых природных территориях.
Министерство природных ресурсов РФ предложило запретить использование одноразовой пластиковой посуды и полиэтиленовых пакетов на особо охраняемых природных территориях.
Руководство Сочинского национального парка идею полностью поддерживает, так как оставленный туристами пластик грозит серьезным уроном природе нацпарка.
Пластиковую посуду начали производить чуть более полувека назад. Сейчас это самая распространенная тары, в том числе и на пикниках. При этом далеко не все туристы убирают за собой. Призывы к сознательности не действуют, помогут только радикальные меры.
«Если не заниматься охранными действиями и не убирать, то скоро у нас будет свалка, а не природа», — убежден помощник лесничего Сочинского нацпарка Валерий Блохин.
Пластиковый мусор здесь убирают каждые три дня, в теплое время года даже чаще. Участковый инспектор нацпарка Галина Матюнина говорит: как только одноразовая посуда появилась в магазинах, она сразу же оказалась и на лугах, и в лесах. От этого страдают и леса, и дикие животные, которые вместе с остатками пищи съедают и пластик.
Сумма штрафа за оставленный в лесу мусор составляет 5000 рублей, но на деле это почти всегда лишь предупреждение. Поэтому в Сочинском нацпарке инициативу Министерства природных ресурсов о полном запрете пластиковой посуды во время походов полностью поддерживают. Ведь даже местные рестораторы никогда здесь не использовали пластик. «Одноразовая, двухразовая — это не имеет значения, все это пластмасса. И я знаю, что она начинает разлагаться лет через 80. Поэтому мы пользуемся фарфоровой посудой, обыкновенные белые тарелочки», — рассказал хозяин ресторана Николай Дорохов.
Альтернатива одноразовой посуде существует давно — это бумажная тара, она не наносит существенного вреда ни флоре, ни фауне. За границей используют и силиконовую посуду, она эластичная и принимает любую форму для транспортировки. Есть специальные пластиковые многоразовые наборы, которые можно собрать как трансформер, в сложенном виде они практически не занимают места в рюкзаке. Существует даже съедобная посуда, сделанная из бамбука, сахарного тростника, крахмала и воды. Таким образом, отказ от неэкологичной упаковки — это мировой тренд. Более чем в трех десятках стран уже введен запрет на пластиковые пакеты, либо увеличены налоги на эту продукцию.
Опыт других стран начинают перенимать и в Сочи. Например, в Красной Поляне постепенно переходят на использование только картонных упаковок с последующей переработкой. «Мы устанавливаем на территории курорта специальные контейнеры для сбора вторсырья. Вместо того, чтобы выбрасывать в мусорные баки, можно в контейнеры складывать свой картон», — заявил директор по охране окружающей среды горнолыжного курорта Дмитрий Колосов.
В Краснодарском крае программа по внедрению экологичных методов сбора и последующей переработки мусора рассчитана на 30 лет. К 2047 году повсеместно должны появиться разноцветные контейнеры, один из которых будет предназначен для пластика. Впрочем, в Сочинском национальном парке уверены, что проблема в большей степени заключается в устоявшихся стереотипах: люди привыкли, что в лесу за ними всегда убирают. Поэтому от экологической катастрофы спасет только полный запрет на использование одноразовой посуды в природоохранной зоне.