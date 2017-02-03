Учителя и медики получат землю под строительство в 8 районах Воронежской области

Учителя и врачи смогут бесплатно получить земельные участки под строительство и подсобное хозяйство в восьми районах Воронежской области. Депутаты Воронежской облдумы в четверг, 2 февраля, приняли закон, предусматривающий передачу участков специалистам в безвозмездное пользование на шесть лет. Закон, с помощью которого власти региона намерены привлечь учителей и врачей в села, вступит в силу в феврале 2017 года.

Специалисты смогут получить земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование на срок до шести лет. Правила распространяются на восемь районов — Богучарский, Верхнехавский, Кантемировский, Новохоперский, Подгоренский, Репьевский, Россошанский и Хохольский. Условие для получения участка — постоянная работа в одном из этих районов. Претендовать на землю смогут учителя начальных классов и учителя-предметники, педагоги и методисты дошкольного и дополнительного образования, педагоги-психологи, социальные педагоги, врачи, фельдшеры, акушеры, фармацевты, медсестры, ветеринары. В приложении к закону перечислено 53 специальности.

Документ предусматривает два варианта использования земли — индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства. Через шесть лет специалисты получат право оформить участок в собственность в соответствии с нормами Земельного кодекса.

Депутаты областной думы определили сельские поселения, в которых власти будут предоставлять участки специалистам: Дьяченковское и Первомайское (Богучарский район), Спасское (Верхнехавский район), Пасековское, Писаревское, Смаглеевское и Таловское (Кантемировский район), Коленовское сельское поселение и город Новохоперск (Новохоперский район), Переваленское и Сагуновское (Подгоренский район), Скорицкое (Репьевский район), Шекаловское (Россошанский район), Кочетовское и Яблоченское сельские поселения (Хохольский район).

Областной закон, как следует из документа, направлен на поддержку малых форм хозяйствования, устойчивое развитие сельских территорий, привлечение и закрепления на селе отдельных категорий специалистов.

— Пока в приложении к закону15 поселений в восьми районах. Если данная форма на практике покажет свою эффективность, то, безусловно, перечень муниципальных образований будет расширяться, — заявил спикер областной думы Владимир Нетесов.