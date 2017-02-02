Харьковский сурок «пообещал» безвиз с ЕС в 2017 году

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Харьковский сурок Тимка предсказал, что весна в Украине наступит через шесть недель, в предсказании безвизового режима ЕС для украинцев запутался, сообщило в четверг издание «Факты».

«Учитывая, что в этот день Тимка не увидел свою тень, зима продлится еще несколько недель. Так что в феврале будут морозы, а теплая весна придет через шесть недель. Затем разбуженное животное попросили «погадать» на безвиз. Перед грызуном поставили две таблички: «безвиз с отстрочкой» и «безвиз в 2017 году». Звереныш сделал три подхода. Один раз подошел к табличке с надписью «отстрочка», а два раза — к «безвиз в 2017», — говорится в сообщении. Сурок Тимка определяет судьбу безвизаПо данным издания, в этом году сурок делать прогнозы не спешил, его смотритель уточнил, что поведение Тимки связанно с семейными проблемами.

«Недавно из Светловодска мы привезли нашему Тимке жену Ларису. Она оказалась очень злая. И из-за этого Тимка две недели назад лишился сна. Мы очень надеемся, что они подружатся, и уже в следующем году мы покажем вам их детей», — приводит издание слова смотрителя Виктора Токарского.