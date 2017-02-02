Харьковский сурок «пообещал» безвиз с ЕС в 2017 году
Сообщается, что когда сурка Тимку попросили «погадать» на безвиз по табличкам, он сделал три подхода — один раз подошел к табличке с надписью «отстрочка», а два раза — к «безвиз в 2017.
Сообщается, что когда сурка Тимку попросили «погадать» на безвиз по табличкам, он сделал три подхода — один раз подошел к табличке с надписью «отстрочка», а два раза — к «безвиз в 2017.
КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Харьковский сурок Тимка предсказал, что весна в Украине наступит через шесть недель, в предсказании безвизового режима ЕС для украинцев запутался, сообщило в четверг издание «Факты».
«Учитывая, что в этот день Тимка не увидел свою тень, зима продлится еще несколько недель. Так что в феврале будут морозы, а теплая весна придет через шесть недель. Затем разбуженное животное попросили «погадать» на безвиз. Перед грызуном поставили две таблички: «безвиз с отстрочкой» и «безвиз в 2017 году». Звереныш сделал три подхода. Один раз подошел к табличке с надписью «отстрочка», а два раза — к «безвиз в 2017», — говорится в сообщении. Сурок Тимка определяет судьбу безвизаПо данным издания, в этом году сурок делать прогнозы не спешил, его смотритель уточнил, что поведение Тимки связанно с семейными проблемами.
«Недавно из Светловодска мы привезли нашему Тимке жену Ларису. Она оказалась очень злая. И
Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех