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2 февраля, источник: "РИА Новости" Украина

Харьковский сурок «пообещал» безвиз с ЕС в 2017 году

Сообщается, что когда сурка Тимку попросили «погадать» на безвиз по табличкам, он сделал три подхода — один раз подошел к табличке с надписью «отстрочка», а два раза — к «безвиз в 2017.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Харьковский сурок Тимка предсказал, что весна в Украине наступит через шесть недель, в предсказании безвизового режима ЕС для украинцев запутался, сообщило в четверг издание «Факты».

«Учитывая, что в этот день Тимка не увидел свою тень, зима продлится еще несколько недель. Так что в феврале будут морозы, а теплая весна придет через шесть недель. Затем разбуженное животное попросили «погадать» на безвиз. Перед грызуном поставили две таблички: «безвиз с отстрочкой» и «безвиз в 2017 году». Звереныш сделал три подхода. Один раз подошел к табличке с надписью «отстрочка», а два раза — к «безвиз в 2017», — говорится в сообщении. Сурок Тимка определяет судьбу безвизаПо данным издания, в этом году сурок делать прогнозы не спешил, его смотритель уточнил, что поведение Тимки связанно с семейными проблемами.

«Недавно из Светловодска мы привезли нашему Тимке жену Ларису. Она оказалась очень злая. И из-за этого Тимка две недели назад лишился сна. Мы очень надеемся, что они подружатся, и уже в следующем году мы покажем вам их детей», — приводит издание слова смотрителя Виктора Токарского.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

Комментарии
1
конь педальный
Вот и посмотрим чьи прогнозы точнее - сурка или Порошенко...(
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