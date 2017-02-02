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2 февраля, источник: ГТРК Башкортостан

В Иглинском районе шестьдесят семей не могут въехать в купленные квартиры

У затройщика кончились деньги, и достроить жилье у него нет возможности. Чтобы решить квартирный вопрос уфимцы вынуждены перебираются в соседние районы.

В семье Чертахиных четверо детей. Самому старшему не больше десяти лет. В Иглино переехали из-за низкой цены на жилье. За однокомнатную квартиру с учетом материнского капитала заплатили миллион триста тысяч рублей. В свою квартиру Чертахины могут въехать в любой момент. Вот только условий для проживания здесь нет. Не подключены коммуникации — свет, газ и канализация.

Застройщик обещал сдать дом еще в 2015 году. Такая же проблема и у остальных. Люди купили квартиры, но вынуждены жить, где придется. Кто-то остановился у друзей, родственников или снимает комнату. Единственные работы, которые проводятся на площадке — уборка снега. Рабочие разгребают сугробы, вместо того чтобы завершить все строительные работы.

Дольщики уже не раз обращались за помощью во все возможные инстанции. Между тем представители компании застройщика оправдываются тем, что на стройку нет денег. А положение ухудшают потенциальные жильцы. Людмила Гайсина — учредитель компании застройщика Везде заявляют о наших промахах, а квартиры из-за этого не продаются. А мы строимся на эти деньги.

Застройщик не исключает, что весной этого года строительные работы могут продолжиться. Однако уже появились те, кто устал ждать и требует деньги обратно. Но строительная компания пока не торопиться возвращать средства.

В брошенных квартирах осталось выполнить отделочные работы и провести коммуникации. Однако в доме напротив ситуацию немного хуже. Нужно выполнить те же работы, плюс не достроена кровля. Но пока мы снимали этот сюжет, возле здания неожиданно появился утеплитель. Будем надеяться, что строительный материал там появился не зря.

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