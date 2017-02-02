В Иглинском районе шестьдесят семей не могут въехать в купленные квартиры
У затройщика кончились деньги, и достроить жилье у него нет возможности. Чтобы решить квартирный вопрос уфимцы вынуждены перебираются в соседние районы.
У затройщика кончились деньги, и достроить жилье у него нет возможности. Чтобы решить квартирный вопрос уфимцы вынуждены перебираются в соседние районы.
В семье Чертахиных четверо детей. Самому старшему не больше десяти лет. В Иглино переехали
Застройщик обещал сдать дом еще в 2015 году. Такая же проблема и у остальных. Люди купили квартиры, но вынуждены жить, где придется.
Дольщики уже не раз обращались за помощью во все возможные инстанции. Между тем представители компании застройщика оправдываются тем, что на стройку нет денег. А положение ухудшают потенциальные жильцы. Людмила Гайсина — учредитель компании застройщика Везде заявляют о наших промахах, а квартиры
Застройщик не исключает, что весной этого года строительные работы могут продолжиться. Однако уже появились те, кто устал ждать и требует деньги обратно. Но строительная компания пока не торопиться возвращать средства.
В брошенных квартирах осталось выполнить отделочные работы и провести коммуникации. Однако в доме напротив ситуацию немного хуже. Нужно выполнить те же работы, плюс не достроена кровля. Но пока мы снимали этот сюжет, возле здания неожиданно появился утеплитель. Будем надеяться, что строительный материал там появился не зря.