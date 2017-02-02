В двух областях РК объявлено штормовое предупреждение
В Жамбылской области и ЮКО в связи с ухудшением погоды объявлено штормовое предупреждение, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на КЧС МВ РК.
В Жамбылской области и ЮКО в связи с ухудшением погоды объявлено штормовое предупреждение, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на КЧС МВ РК.
По данным комитета, утром и днем 3, ночью 4 февраля в Жамбылской области местами ожидаются сильный снег, туман, гололед. Усиление
«Утром и днем 3, ночью 4 февраля в