В двух областях РК объявлено штормовое предупреждение

По данным комитета, утром и днем 3, ночью 4 февраля в Жамбылской области местами ожидаются сильный снег, туман, гололед. Усиление юго-западного ветра местами 15−20, порывы 25, на юго-западе области временами более 30 м/с. 4—5 февраля понижение температуры ночью до 15−20, местами 25 мороза, днем до 8−13, местами 16 мороза.

«Утром и днем 3, ночью 4 февраля в Южно-Казахстанской области местами ожидаются сильный снег, туман, гололед, метель, усиление юго-западного ветра 15−20, порывы 23−28, на горных перевалах временами более 30 м/с. 4—5 февраля понижение температуры ночью до 15−20, местами 25 мороза, днем до 5−10, местами 13 мороза», — говорится в сообщении.