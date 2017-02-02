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2 февраля, источник: Newtimes.kz

В двух областях РК объявлено штормовое предупреждение

В Жамбылской области и ЮКО в связи с ухудшением погоды объявлено штормовое предупреждение, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на КЧС МВ РК.

Источник: Newtimes.kz

По данным комитета, утром и днем 3, ночью 4 февраля в Жамбылской области местами ожидаются сильный снег, туман, гололед. Усиление юго-западного ветра местами 15−20, порывы 25, на юго-западе области временами более 30 м/с. 4—5 февраля понижение температуры ночью до 15−20, местами 25 мороза, днем до 8−13, местами 16 мороза.

«Утром и днем 3, ночью 4 февраля в Южно-Казахстанской области местами ожидаются сильный снег, туман, гололед, метель, усиление юго-западного ветра 15−20, порывы 23−28, на горных перевалах временами более 30 м/с. 4—5 февраля понижение температуры ночью до 15−20, местами 25 мороза, днем до 5−10, местами 13 мороза», — говорится в сообщении.

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