Жизнь АТОшнику спас медальон с надписью «Дважды не умирают»
Раненого во время обстрелов под Авдеевкой бойца спас медальон.
Раненого во время обстрелов под Авдеевкой бойца спас медальон.
«“Дважды не умирают” написано на медальоне Андрея, который, наверное, спас ему жизнь. Вдавливания от осколка видно невооруженным глазом», — написал главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.
По данным врача, у бойца
«Второй боец поступил вечером, Игорь, 21 год. Раненый снайпером на Светлодарской дуге. Пробитое легкое, диафрагма, разбит спинномозговой канал, парализована нижняя часть тела. Потерял больше трех литров крови. Ужасные ранения, несовместимые с жизнью, пытаются вылечить реаниматологи и хирурги», — сообщил Рыженко.
Врач также опубликовал снимок по обследованию воина.
Напомним, в среду, 1 февраля, под Тоненьким, что в Донецкой области рядом с Авдеевкой, во время выполнения боевого задания погиб Сергей Пацула, военный 80-й
Отметим, вчера за сутки в зоне АТО погиб один военный, 18 бойцов получили ранения.
Во вторник боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины преимущественно из тяжелого вооружения. Всего во вторник зафиксировано 46 обстрелов — двое военных ранены, двое травмированы.