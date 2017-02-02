Жизнь АТОшнику спас медальон с надписью «Дважды не умирают»

«“Дважды не умирают” написано на медальоне Андрея, который, наверное, спас ему жизнь. Вдавливания от осколка видно невооруженным глазом», — написал главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

По данным врача, у бойца минно-взрывной перелом бедра и оторваны пальцы. Также он рассказал о состоянии 21-летнего Игоря, который пострадал во время обстрелов.

«Второй боец поступил вечером, Игорь, 21 год. Раненый снайпером на Светлодарской дуге. Пробитое легкое, диафрагма, разбит спинномозговой канал, парализована нижняя часть тела. Потерял больше трех литров крови. Ужасные ранения, несовместимые с жизнью, пытаются вылечить реаниматологи и хирурги», — сообщил Рыженко.