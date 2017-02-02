Прогноз погоды на 3 февраля
3 февраля погода в нашей республике будет определяться областью пониженного давления.
3 февраля погода в нашей республике будет определяться областью пониженного давления.
Ожидается облачная погода, небольшой снег, ночью местами до умеренного, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северный,
В Уфе ночью минус 18−20, днем 12 — 14 градусов ниже нуля. Относительная влажность воздуха 62−85 процентов. Атмосферное давление 744 — 750 мм.рт.ст. В последующие два дня осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха понизится.