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2 февраля, источник: ГТРК Башкортостан

Прогноз погоды на 3 февраля

3 февраля погода в нашей республике будет определяться областью пониженного давления.

Ожидается облачная погода, небольшой снег, ночью местами до умеренного, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северный, северо-западный, умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью минус 16−21, днем 12 — 17 градусов ниже нуля.

В Уфе ночью минус 18−20, днем 12 — 14 градусов ниже нуля. Относительная влажность воздуха 62−85 процентов. Атмосферное давление 744 — 750 мм.рт.ст. В последующие два дня осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха понизится.

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