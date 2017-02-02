Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»

«У нас был потрясающий успех на The Apprentice (шоу “Кандидат”), но когда я (решил) избираться, я должен был уйти из шоу… Они наняли большую кино-звезду Арнольда Шварценеггера на мое место и мы знаем, чем это обернулось, рейтинги улетели в трубу, это кошмар… Поэтому я хочу просто помолиться за Арнольда, если мы можем», — сказал Трамп, телеканалы транслировали его выступление в прямом эфире.

Вскоре после заявления президента актер опубликовал короткое видео в своем Twitter, в котором сказал: «Привет Дональд, у меня есть прекрасная идея. Почему бы нам не поменяться работами? Ты пойдешь на ТВ, поскольку ты такой уж эксперт в рейтингах, а я возьму твою работу, и люди наконец смогут снова спать спокойно».

Трамп в начале января в Twitter «атаковал» Шварценеггера за низкие рейтинги шоу, в котором актер «сменил» его на посту ведущего. Тогда Шварценеггер, который открыто поддерживал соперников Трампа во время президентской кампании, порекомендовал избранному президенту делать «свою работу» и «беспокоиться обо всех американцах так же, как он заботится о своих рейтингах».

Трамп был продюсером и ведущим популярного шоу «Кандидат» на телеканале NBC, участники которого боролись за право получить должность топ-менеджера в одной из компаний Трампа (тех, кто не проходил испытаний, «увольняли», то есть они выбывали из игры). Предприниматель даже зарегистрировал свою коронную фразу «Вы уволены!», которую потом часто адресовал своим политическим оппонентам. За участие в этом телешоу Трамп был удостоен именной звезды на Голливудской аллее славы.

Трамп вел шоу на протяжении 14 сезонов, 15-й сезон, стартовавший в январе 2017 года, ведет голливудский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер.