Pet Shop Boys стали «Богоподобными гениями» по версии NME

За более чем 30 лет карьеры Pet Shop Boys выпустили 13 студийных альбомов — все они попали в топ-10 британского чарта — и, 55 синглов, 22 из которых попали в топ-10 британского чарта, а четыре из них — прямиком на первое место.

Нил Теннант и Крис Лоу продали более 50 млн своих записей по всему миру. Среди их главных хитов — Go West, West End Girls, Domino Dancing, It’s A Sin, What Have I Done To Deserve This, New York City Boy, The Pop Kids, Se a Vida é и Love, etc.

В течение своей карьеры дуэт не раз брался за весьма нетривиальные для поп-артистов начинания: постановку авангардного театра на сцене, написание нового музыкального оформления к классическому фильму Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин» и балет по произведениям Ганса Христиана Андерсена.

В сценографии Нилу Теннанту и Крису Лоу помогали авангардный кинорежиссер Дерек Джарман, единственная женщина-лауреат престижнейшей архитектурной Притцкеровской премии Заха Хадид и театральный декоратор Эс Девлин.

Кроме кинематографа, Pet Shop Boys любят и русскую музыку: среди любимых композиторов членов группы — Дмитрий Шостакович и Сергей Прокофьев.

Вокалист Нил Теннант не раз подчеркивал свой интерес к российской истории: так, ей вдохновлены композиции дуэта My October Symphony и Silver Age.

В 2012 году вместе с Бьорк, Faith No More, Red Hot Chili Peppers, Franz Ferdinand, Мадонной, Стингом и Ниной Хаген они выступили против тюремного заключения участниц Pussy Riot, подписав обращение к российским властям.

В 2009 году Pet Shop Boys уже получали награду за выдающийся вклад в музыку — это произошло в ходе церемонии Brit Awards.