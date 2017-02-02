Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Кто придумал ЗОЖ и зачем
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Дима Билан поделился семейным снимком
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Ракета рухнула в жилой сектор: Украина сбила беспилотник ЕС - ДНР
Новейший украинский танк стал героем анекдотов
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
2 февраля, источник: Русская служба Би-би-си

Pet Shop Boys стали «Богоподобными гениями» по версии NME

Британский музыкальный журнал NME сообщил о присуждении базирующемуся в Лондоне поп-дуэту Pet Shop Boys награды Godlike Genius («Богоподобный гений») за вклад в музыку и инновационный подход к творчеству.

Источник: AP 2016

«Уже три десятилетия Нил Тенант и Крис Лоу раздвигают границы поп-музыки, выпускают синглы и альбомы одинаково великолепного качества и размывают границы между изобразительным искусством, музыкой и социальными высказываниями», — сказал главный редактор журнала Майк Уильямс, обосновывая выбор жюри.

О влиянии Pet Shop Boys на свой творческий путь говорили такие разные артисты, как Леди Гага, The Killers, Scissor Sisters, Coldplay и Мадонна.

Церемония вручения наград пройдет 15 февраля на арене O2 Academy в Брикстоне. Ее ведущим станет диджей радио Би-би-си Хью Стивенс. Сам дуэт по случаю выступит с музыкальным номером.

Журнал NME — одно из старейших музыкальных изданий Британии. С 1952 года журнал публиковал чарты популярнейших альбомов и синглов недели.

История наград NME Awards отсчитывается с 1953 года. Награда «Богоподобный гений» за вклад в музыкальную культуру вручается с 1994 года: ее первым лауреатом стал ныне покойный радиоведущий Би-би-си Джон Пил, известный своим талантом находить и продвигать новых артистов.

Также среди лауреатов Godlike Genius — The Cure, U2, Primal Scream и Blondie. В прошлом году титул ушел в руки британской группы Coldplay.

За более чем 30 лет карьеры Pet Shop Boys выпустили 13 студийных альбомов — все они попали в топ-10 британского чарта — и, 55 синглов, 22 из которых попали в топ-10 британского чарта, а четыре из них — прямиком на первое место.

Нил Теннант и Крис Лоу продали более 50 млн своих записей по всему миру. Среди их главных хитов — Go West, West End Girls, Domino Dancing, It’s A Sin, What Have I Done To Deserve This, New York City Boy, The Pop Kids, Se a Vida é и Love, etc.

В течение своей карьеры дуэт не раз брался за весьма нетривиальные для поп-артистов начинания: постановку авангардного театра на сцене, написание нового музыкального оформления к классическому фильму Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин» и балет по произведениям Ганса Христиана Андерсена.

В сценографии Нилу Теннанту и Крису Лоу помогали авангардный кинорежиссер Дерек Джарман, единственная женщина-лауреат престижнейшей архитектурной Притцкеровской премии Заха Хадид и театральный декоратор Эс Девлин.

Кроме кинематографа, Pet Shop Boys любят и русскую музыку: среди любимых композиторов членов группы — Дмитрий Шостакович и Сергей Прокофьев.

Вокалист Нил Теннант не раз подчеркивал свой интерес к российской истории: так, ей вдохновлены композиции дуэта My October Symphony и Silver Age.

В 2012 году вместе с Бьорк, Faith No More, Red Hot Chili Peppers, Franz Ferdinand, Мадонной, Стингом и Ниной Хаген они выступили против тюремного заключения участниц Pussy Riot, подписав обращение к российским властям.

В 2009 году Pet Shop Boys уже получали награду за выдающийся вклад в музыку — это произошло в ходе церемонии Brit Awards.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. Русская служба Би-би-си не несёт ответственности за их содержимое.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Что происходит в Донбассе: версии Путина и Порошенко
Владимир Путин уволил 16 генералов МВД, МЧС и СКР
МИД Белоруссии: РФ без предупреждения ввела пограничную зону
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие
Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
Франция: прокуроры заинтересовались выплатами детям Фийона
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В России выросла просрочка по ипотечным платежам
Как создать интерьер, который не устареет через 10 лет?
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь