Pet Shop Boys стали «Богоподобными гениями» по версии NME

«Уже три десятилетия Нил Тенант и Крис Лоу раздвигают границы поп-музыки, выпускают синглы и альбомы одинаково великолепного качества и размывают границы между изобразительным искусством, музыкой и социальными высказываниями», — сказал главный редактор журнала Майк Уильямс, обосновывая выбор жюри.

О влиянии Pet Shop Boys на свой творческий путь говорили такие разные артисты, как Леди Гага, The Killers, Scissor Sisters, Coldplay и Мадонна.

Церемония вручения наград пройдет 15 февраля на арене O2 Academy в Брикстоне. Ее ведущим станет диджей радио Би-би-си Хью Стивенс. Сам дуэт по случаю выступит с музыкальным номером.

Журнал NME — одно из старейших музыкальных изданий Британии. С 1952 года журнал публиковал чарты популярнейших альбомов и синглов недели.

История наград NME Awards отсчитывается с 1953 года. Награда «Богоподобный гений» за вклад в музыкальную культуру вручается с 1994 года: ее первым лауреатом стал ныне покойный радиоведущий Би-би-си Джон Пил, известный своим талантом находить и продвигать новых артистов.

Также среди лауреатов Godlike Genius — The Cure, U2, Primal Scream и Blondie. В прошлом году титул ушел в руки британской группы Coldplay.