Pet Shop Boys стали «Богоподобными гениями» по версии NME
Британский музыкальный журнал NME сообщил о присуждении базирующемуся в Лондоне
Британский музыкальный журнал NME сообщил о присуждении базирующемуся в Лондоне
«Уже три десятилетия Нил Тенант и Крис Лоу раздвигают границы
О влиянии Pet Shop Boys на свой творческий путь говорили такие разные артисты, как Леди Гага, The Killers, Scissor Sisters, Coldplay и Мадонна.
Церемония вручения наград пройдет 15 февраля на арене O2 Academy в Брикстоне. Ее ведущим станет диджей радио
Журнал NME — одно из старейших музыкальных изданий Британии. С 1952 года журнал публиковал чарты популярнейших альбомов и синглов недели.
История наград NME Awards отсчитывается с 1953 года. Награда «Богоподобный гений» за вклад в музыкальную культуру вручается с 1994 года: ее первым лауреатом стал ныне покойный радиоведущий
Также среди лауреатов Godlike Genius — The Cure, U2, Primal Scream и Blondie. В прошлом году титул ушел в руки британской группы Coldplay.
За более чем 30 лет карьеры Pet Shop Boys выпустили 13 студийных альбомов — все они попали в топ-10 британского чарта — и, 55 синглов, 22 из которых попали в топ-10 британского чарта, а четыре из них — прямиком на первое место.
Нил Теннант и Крис Лоу продали более 50 млн своих записей по всему миру. Среди их главных хитов — Go West, West End Girls, Domino Dancing, It’s A Sin, What Have I Done To Deserve This, New York City Boy, The Pop Kids, Se a Vida é и Love, etc.
В течение своей карьеры дуэт не раз брался за весьма нетривиальные для
В сценографии Нилу Теннанту и Крису Лоу помогали авангардный кинорежиссер Дерек Джарман, единственная
Кроме кинематографа, Pet Shop Boys любят и русскую музыку: среди любимых композиторов членов группы — Дмитрий Шостакович и Сергей Прокофьев.
Вокалист Нил Теннант не раз подчеркивал свой интерес к российской истории: так, ей вдохновлены композиции дуэта My October Symphony и Silver Age.
В 2012 году вместе с Бьорк, Faith No More, Red Hot Chili Peppers, Franz Ferdinand, Мадонной, Стингом и Ниной Хаген они выступили против тюремного заключения участниц Pussy Riot, подписав обращение к российским властям.
В 2009 году Pet Shop Boys уже получали награду за выдающийся вклад в музыку — это произошло в ходе церемонии Brit Awards.