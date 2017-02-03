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09:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

Депутаты Татарстана оценили качество школьного питания в Казани

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Депутаты Госсовета Татарстана посетили несколько средних общеобразовательных учреждений Казани. Ознакомительный рейд парламентариев был связан с изучением организации питания учащихся.

В 2016—2017 учебном году в Казани функционируют 168 школьных столовых. Из них 86 работают по системе питания «ланч-бокс» (нет цехов приготовления пищи), 49 — по системе «столовая заготовочная», 33 — по системе доготовки, в том числе 17 — по системе «школьный ресторан».

Напомним, казанские школы обеспечивает продуктами и полуфабрикатами высокой степени готовности городской Департамент продовольствия и социального питания.

Как пояснила журналистам председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, депутаты через социальные сети обратились к горожанам с просьбой высказаться о питании детей в школьных столовых. От родителей поступили претензии к качеству блюд, продуктов, представленных в «ланч-боксах». Также были жалобы на то, что обед в столовых подается в холодном виде.

«Мы осуществляем контроль за реализацией закона об охране здоровья граждан. Смотрим, качественно ли кормят школьников. Наши депутаты посетили школы не только Казани, но и в целом по республике. Большого количества жалоб нет. Мы сами обратились через соцсети к родителям, чтобы они высказались, довольны ли их дети питанием. На основании обращений выбрали несколько школ», — уточнила она.

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Первым объектом, который посетили парламентарии, стала татарская гимназия № 1 имени Г. Тукая. Здесь питание школьников организовано по системе «ланч-бокс». В образовательном учреждении обучаются 560 детей с 1-го по 11-й классы. Директор гимназии Гульфия Шамсеева подчеркнула, что охват детей горячим питанием составляет 100 процентов. «Нареканий по поводу питания не поступало. Наша проблема — маленькая столовая. С Управлением образования составили дорожную карту, по которой планируется увеличить ее площадь. Для этого хотим попросить сделать пристрой к школе для обеденного зала, — сообщила она. — Департамент привозит еду в 6.20, она хранится в холодильнике до разогрева. Горячий завтрак у детей — в 9.35. Оплата производится по карте питания».

Депутаты поинтересовались у детей, нравится ли им еда в их столовой. «Еда горячая, нравится. Все кушают. По карте удобно расплачиваться», — ответили школьники.

«Вчера им давали винегрет, картофельное пюре. Качественное питание. Учителя и администрация школы едят то же, что и дети. Если что-то не нравится, завпроизводством звонит в департамент и говорит об этом. Все вопросы сразу решаются. “Ланч-бокс” — это правильное решение, потому что найти кадры для школьной столовой — не совсем легкая задача для руководителя школы. А так поступает почти готовая еда. Раз в неделю к нам приходит санитарный врач и проверяет состояние пищи», — добавила директор.

Затем парламентарии отправились в школу № 127, в которой учатся 747 детей. В организации также используется система питания «ланч-бокс». Директор Фарида Ферафонтова рассказала, что в школьной столовой 180 мест. «134 ученика у нас едят бесплатно, они — льготники. Можно отказаться от обязательного питания. У нас нет такого, чтобы мы заставляли. Питание для учащихся классов с 1-го по 4-й стоит 80 рублей, для чеников 5-х — 11-х классов — 58 рублей, оплачивают картой. В течение недели меню не повторяется. Если у ребенка аллергия, то по заявлению родителей ему разрешается приносить еду с собой. Такой ребенок кушает в столовой вместе с другими детьми», — проинформировала она.

Следующим пунктом ознакомительного рейда татарстанских депутатов стала школа № 171 с углубленным изучением отдельных предметов. Здесь дети питаются по системе «школьный ресторан». По словам ее директора Рании Галиакберовой, школу посещают 1250 обучающихся. «В прошлом году у нас был проведен ремонт и создан школьный ресторан. Также работает буфет. Штат поваров укомплектован, — сказала она. — Охват детей питанием составляет 91,9 процента. Это потому, что есть семьи, которые по финансовым причинам не могут оплачивать завтраки и обеды для детей».

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К беседе подключилась генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Гузель Ананьева. Она сообщила, что с 1 ноября прошлого года 66 сотрудников столовых из 16 казанских школ, в том числе из 171-й, приняты в штат департамента. «Планируем развивать этот проект, обучать персонал», — заметила она.

В свою очередь повар Фарида Гадельзянова подчеркнула, что приготовление блюд происходит на месте, причем детям предоставляется выбор (например, из трех видов салата, гарнира и тому подобного). «Картофельное пюре не очень любят, чаще берут рис, макароны, гречку. Рыба бывает два раза в неделю. Утвержденное департаментом меню всегда соблюдаем», — констатировала она.

Также депутаты побывали в школе № 174, где обучаются 970 учеников, 174 ребенка обеспечены бесплатным питанием согласно льготе. В школе действует такая система питания, как «столовая заготовочная». Дети едят в несколько смен по графику в столовой на 100 мест. Приготовление блюд ведется на месте. По словам Светланы Захаровой, именно по этому учебному заведению было больше всего претензий. Уже на выходе из школы одна из родительниц заявила депутатам, что ее ребенок жалуется на однообразное питание — каждый день макароны.

Завершающим ознакомительным объектом стал Департамент продовольствия и социального питания Казани. Депутатам показали лабораторию, комбинат, склады и холодильники, где хранится продукция. «Каждая партия продуктов проходит лабораторные исследования. И она не разгружается, пока из лаборатории не получим результаты. Раньше нам привозили много некачественной продукции. Сейчас поставщики знают, что мы такую не примем, а они получат дополнительные транспортные расходы», — отметила гендиректор Гузель Ананьева.

Подводя предварительные итоги рейда Светлана Захарова подчеркнула, что существенных замечаний выявлено не было. «Например, не была указана дата приготовления блюда, но нас заверили, что этот недостаток исправят. Но мы не выполняем функцию Роспотребнадзора. Мы рассматриваем условия, в которых дети питаются, и качество продуктов, которые они употребляют, — заключила депутат. — Наверное, мы сделаем обращение к родительским комитетам, чтобы они ежемесячно или ежеквартально проверяли еду в столовых на вкусовые качества, на гигиену. Активность граждан необходима».

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