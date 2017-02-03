Депутаты Татарстана оценили качество школьного питания в Казани

В 2016—2017 учебном году в Казани функционируют 168 школьных столовых. Из них 86 работают по системе питания «ланч-бокс» (нет цехов приготовления пищи), 49 — по системе «столовая заготовочная», 33 — по системе доготовки, в том числе 17 — по системе «школьный ресторан». Напомним, казанские школы обеспечивает продуктами и полуфабрикатами высокой степени готовности городской Департамент продовольствия и социального питания. Как пояснила журналистам председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, депутаты через социальные сети обратились к горожанам с просьбой высказаться о питании детей в школьных столовых. От родителей поступили претензии к качеству блюд, продуктов, представленных в «ланч-боксах». Также были жалобы на то, что обед в столовых подается в холодном виде. «Мы осуществляем контроль за реализацией закона об охране здоровья граждан. Смотрим, качественно ли кормят школьников. Наши депутаты посетили школы не только Казани, но и в целом по республике. Большого количества жалоб нет. Мы сами обратились через соцсети к родителям, чтобы они высказались, довольны ли их дети питанием. На основании обращений выбрали несколько школ», — уточнила она.

Первым объектом, который посетили парламентарии, стала татарская гимназия № 1 имени Г. Тукая. Здесь питание школьников организовано по системе «ланч-бокс». В образовательном учреждении обучаются 560 детей с 1-го по 11-й классы. Директор гимназии Гульфия Шамсеева подчеркнула, что охват детей горячим питанием составляет 100 процентов. «Нареканий по поводу питания не поступало. Наша проблема — маленькая столовая. С Управлением образования составили дорожную карту, по которой планируется увеличить ее площадь. Для этого хотим попросить сделать пристрой к школе для обеденного зала, — сообщила она. — Департамент привозит еду в 6.20, она хранится в холодильнике до разогрева. Горячий завтрак у детей — в 9.35. Оплата производится по карте питания». Депутаты поинтересовались у детей, нравится ли им еда в их столовой. «Еда горячая, нравится. Все кушают. По карте удобно расплачиваться», — ответили школьники. «Вчера им давали винегрет, картофельное пюре. Качественное питание. Учителя и администрация школы едят то же, что и дети. Если что-то не нравится, завпроизводством звонит в департамент и говорит об этом. Все вопросы сразу решаются. “Ланч-бокс” — это правильное решение, потому что найти кадры для школьной столовой — не совсем легкая задача для руководителя школы. А так поступает почти готовая еда. Раз в неделю к нам приходит санитарный врач и проверяет состояние пищи», — добавила директор. Затем парламентарии отправились в школу № 127, в которой учатся 747 детей. В организации также используется система питания «ланч-бокс». Директор Фарида Ферафонтова рассказала, что в школьной столовой 180 мест. «134 ученика у нас едят бесплатно, они — льготники. Можно отказаться от обязательного питания. У нас нет такого, чтобы мы заставляли. Питание для учащихся классов с 1-го по 4-й стоит 80 рублей, для чеников 5-х — 11-х классов — 58 рублей, оплачивают картой. В течение недели меню не повторяется. Если у ребенка аллергия, то по заявлению родителей ему разрешается приносить еду с собой. Такой ребенок кушает в столовой вместе с другими детьми», — проинформировала она. Следующим пунктом ознакомительного рейда татарстанских депутатов стала школа № 171 с углубленным изучением отдельных предметов. Здесь дети питаются по системе «школьный ресторан». По словам ее директора Рании Галиакберовой, школу посещают 1250 обучающихся. «В прошлом году у нас был проведен ремонт и создан школьный ресторан. Также работает буфет. Штат поваров укомплектован, — сказала она. — Охват детей питанием составляет 91,9 процента. Это потому, что есть семьи, которые по финансовым причинам не могут оплачивать завтраки и обеды для детей».

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