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19:26 (мск), источник: Аргументы и факты

Страсти по классике. Что смотреть на театральном фестивале «Золотая Маска»

4 февраля открывается театральный фестиваль «Золотая Маска». До 18 апреля на московских площадках будут идти лучшие спектакли минувшего сезона из разных городов страны. АиФ.ru составил гид по постановкам, на которые стоит обратить особое внимание.

Источник: РИА "Новости"

Не удивляйтесь, что в списке номинантов на «Золотую маску» вы не найдёте самых заметных московских постановок прошлого сезона: «Машину Мюллер» Серебренникова и «Князя» Богомолова. Популярные режиссёры сами отказались от участия в театральном фестивале «из соображений гигиены». Вопреки ожиданиям, в программе главной театральной премии страны не нашлось места и опере про Крым, и постановке по книге Мединского. Зато есть работы Додина, Кулябина, Диденко, Карбаускиса и множества других талантливых режиссёров, спектакли которых обязательно стоит оценить каждому театралу.

«Гамлет», реж. Лев Додин

Малый драматический театр — Театр Европы, Санкт-Петербург.

Где: театр «Мастерская Петра Фоменко».

Когда: 5 и 6 апреля.

Не всем известно, что любимец женщин Данила Козловский не только снимается во всех кассовых отечественных блокбастерах последних лет, но ещё и востребован как театральный актёр. В прошлом сезоне популярному артисту доверили сыграть роль Гамлета на сцене петербургского Малого драматического театра. Однако театралов в новой постановке «Гамлета» привлекает не столько имя Козловского на афише, сколько фигура постановщика, легендарного драматического режиссёра Льва Додина.

Знаменитый постановщик радикально переписал классическую пьесу, о чём честно написал в программке: «сочинение для сцены Льва Додина по Саксону Грамматику, Рафаэлю Холиншеду, Уильяму Шекспиру, Борису Пастернаку». В результате зрители увидели спектакль, который, помимо хрестоматийного «быть или не быть?», поднимает множество не менее сложных вопросов. К слову, новый «Гамлет» не обошёлся и без политического подтекста.

«Три сестры», реж. Тимофей Кулябин.

Театр «Красный факел», Новосибирск.

Где: Центр им. Вс. Мейерхольда.

Когда: 16, 17 и 18 апреля.

Новая работа Тимофея Кулябина, получившего широкую известность после скандала с оперой «Тангейзер», тоже в списке обязательных к просмотру спектаклей. Режиссёр из Новосибирска вновь отличился: он поставил четырёхчасовой спектакль, сыгранный драматическими актёрами на языке жестов. Помимо звука, в «Трёх сёстрах» отсутствуют также пространственные границы комнат в доме (они едва обозначены мелом на полу).

Такой чеховскую пьесу ещё не видел никто. Как говорит сам Кулябин, для того чтобы приступить к сценическим репетициям, актёры театра «Красный факел» полтора года учили жестовый язык. Чтобы незнакомые с языком жестов зрители понимали происходящее на сцене, спектакль показывают с субтитрами.

«Чайка. Эскиз», реж. Евгений Марчелли.

Театр драмы им. Ф. Волкова, Ярославль.

Где: Театр им. Вл. Маяковского.

Когда: 11 апреля.

Лауреат «Золотой маски-2006» Евгений Марчелли обычно выбирает самые популярные и «опасные» для театра названия: «Вишнёвый сад», «Дачники», «Зойкина квартира», «Месяц в деревне». И на этот раз знаменитый провинциальный режиссёр замахнулся на «святое»: «Чайку» Чехова.

К названию знаменитой пьесы режиссёр добавил слово «эскиз», которое указывает на жанр постановки. Как говорят критики, новому спектаклю Театра драмы им. Ф. Волкова свойственна «сбивчивость ритма, нарочитая смазанность общей картины». Он начинается как остроумная пародия на артистическую тусовку, а заканчивается мыслью о том, что искусство — это всегда пророчество.

Марчелли убеждён, что всё это время постановщики неправильно интерпретировали образ Нины Заречной, которую принято считать романтической героиней и ассоциировать с подстреленной птицей. Своей постановкой художественный руководитель ярославского театра демонстрирует, что чайка — это хищная и прагматичная птица, а Нина и вовсе настоящий демон.

«Преступление и наказание», реж. Андрей Кончаловский.

Театр мюзикла, Москва.

Где: Театр мюзикла.

Когда: 16 и 23 февраля.

Ещё несколько лет назад было сложно себе представить, что Андрей Кончаловский поставит рок-оперу, тем более что материалом для этого послужит бессмертный роман Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Но, оказывается, работа шла уже давно: в 1970-е годы знаменитый кинематографист вместе с режиссёром Марком Розовским и поэтом Юрием Ряшенцевым написал либретто, а затем композитор Эдуард Артемьев на протяжении 20 лет сочинял к нему музыку. «Долгострой» решили поставить на сцене Московского театра мюзикла и приурочить к 150-летию выхода романа.

Кончаловский постарался соотнести знаменитый роман с современностью, поэтому перенёс его действие в «лихие 90-е». Сюжет «Преступления и наказания» был сильно переработан, однако многие основополагающие моменты сохранены: Раскольников по-прежнему студент, Соня Мармеладова занимается проституцией, Мармеладов утопает в запоях, а старуха-процентщица своей никчёмностью не даёт покоя главному герою.

«Русский роман», реж. Миндаугас Карбаускис.

Театр им. Вл. Маяковского, Москва.

Где: Театр им. Вл. Маяковского.

Когда: 25 марта, 2 и 9 апреля.

И снова о классике. Но на этот раз речь пойдёт не о спектакле по произведению знаменитого автора, а о самом авторе. Отношения Льва Толстого и Софьи Андреевны — сюжет, который уже давно беспокоит драматургов и сценаристов. На этот раз пьесу о «старце из Ясной Поляны» написал литовский драматург Марюс Ивашкявичус, а режиссёр Миндаугас Карбаускис поставил её на сцене Театра им. Вл. Маяковского. Спектакль получился вполне биографическим, но не обошлось без знаменитых персонажей из произведений самого Толстого: «Анны Карениной», «Дьявола», «Отца Сергия».

Провести зрителей по вымышленному и реальному миру худрук Театра Маяковского доверил блистательной актрисе Евгении Симоновой, которая исполнила роль Софьи, жены Толстого.

«Молодая гвардия», реж. Максим Диденко, Дмитрий Егоров.

Театр «Мастерская», Санкт-Петербург.

Где: Театр им. Вл. Маяковского, сцена на Сретенке.

Когда: 3 и 4 апреля.

«Молодая гвардия» петербургского театра «Мастерская» в первую очередь привлекает экспериментом в сочетании стилей. Спектакль состоит из трёх частей. Первая представляет собой музыкально-пластический перформанс «Миф» (его постановкой занимался знаменитый Максим Диденко). Вторая часть называется «Документ», её на основе писем, протоколов и прочих исторических свидетельств о событиях в Краснодоне 1942−1943 годов поставил драматический режиссёр Дмитрий Егоров. А третья — «Жизнь» — представляет собой короткую лекцию и виртуальную экскурсию по мемориалу «молодогвардейцев».

Стоит обратить внимание и на анонс спектакля, в котором говорится, что «Молодая гвардия» — это «не инсценировка знаменитого советского романа. Это размышления о создании мифа. Исторического и культурного мифа. Для которого используются людские судьбы».

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