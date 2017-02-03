Автомобиль Тимати более 10 лет стоит на штрафстоянке в Петропавловске

Автомобиль рэпера Тимати более десяти лет стоит на штрафстоянке в Петропавловске, сообщает телеканал «Евразия».

Как отмечается, машина уже превратилась в местную достопримечательность, стоит на стоянке больше десяти лет. Поначалу автомобиль былой звездой штрафстоянки — было много желающих его купить. Теперь многие бывшие владельцы также предпочитают лучше страховку, чем второй раз связывать себя с невезучей машиной.

По данным телеканала, хозяин о своей собственности знает, но забирать не торопятся. Также сообщается, что какое-то время на штрафстоянке города простоял автомобиль Владимира Жириновского. Его забрали обратно в Москву. В основном на штрафстоянке стоят угнанные авто с перебитыми номерами.

«В прошлом году в Москве в автопрокат сдали машину, за это время в Омске машину успели продать, в Петропавловске поставили на учет, и владелец только после этого узнал по навигации, что машина находится в Петропавловске. Бывают такие случаи, когда машину угнали, еще в Интерпол не поступило заявление об угоне — машина успевает встать на учет, и впоследствии в дальнейших регистрациях выявляются данные автомашины», — рассказал телеканалу начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы ДВД Северо-Казахстанской области Сергей Гизбрехт.

Как сообщается, что перебивать номера — это отлаженный бизнес в Казахстане и в России. Чаще всего новую машину угоняют под документы старого автохлама. Так на Севере Казахстана оказалась иномарка, угнанная в Беларуси. При этом отмечается, что порой все делают настолько быстро и четко, что подделку определяют при помощи только этого магнитно-оптического комплекса. Сначала номер кузова переносят на пластинку из фольги, а затем в компьютер.