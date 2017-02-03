Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
В Кремле прокомментировали отчет ОБСЕ о ситуации в Донбассе
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
За несколько часов фото певицы собрало миллионы лайков
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
Ракета рухнула в жилой сектор: Украина сбила беспилотник ЕС - ДНР
Новейший украинский танк стал героем анекдотов
На широкую ногу: Джонни Депп тратит $30 тысяч в месяц на вино
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
01:15 (мск), источник: Tengrinews

Автомобиль Тимати более 10 лет стоит на штрафстоянке в Петропавловске

По данным телеканала, хозяин о своей собственности знает, но забирать не торопятся.

Источник: Tengrinews

Автомобиль рэпера Тимати более десяти лет стоит на штрафстоянке в Петропавловске, сообщает телеканал «Евразия».

Как отмечается, машина уже превратилась в местную достопримечательность, стоит на стоянке больше десяти лет. Поначалу автомобиль былой звездой штрафстоянки — было много желающих его купить. Теперь многие бывшие владельцы также предпочитают лучше страховку, чем второй раз связывать себя с невезучей машиной.

По данным телеканала, хозяин о своей собственности знает, но забирать не торопятся. Также сообщается, что какое-то время на штрафстоянке города простоял автомобиль Владимира Жириновского. Его забрали обратно в Москву. В основном на штрафстоянке стоят угнанные авто с перебитыми номерами.

«В прошлом году в Москве в автопрокат сдали машину, за это время в Омске машину успели продать, в Петропавловске поставили на учет, и владелец только после этого узнал по навигации, что машина находится в Петропавловске. Бывают такие случаи, когда машину угнали, еще в Интерпол не поступило заявление об угоне — машина успевает встать на учет, и впоследствии в дальнейших регистрациях выявляются данные автомашины», — рассказал телеканалу начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы ДВД Северо-Казахстанской области Сергей Гизбрехт.

Как сообщается, что перебивать номера — это отлаженный бизнес в Казахстане и в России. Чаще всего новую машину угоняют под документы старого автохлама. Так на Севере Казахстана оказалась иномарка, угнанная в Беларуси. При этом отмечается, что порой все делают настолько быстро и четко, что подделку определяют при помощи только этого магнитно-оптического комплекса. Сначала номер кузова переносят на пластинку из фольги, а затем в компьютер.

«Перебивают, в основном, номер кузова данных автомобилей, изменяют дублирующие таблички, и стикеры на данных деталях. Размер цифр, угол наклона, шрифт, это все мы смотрим», — пояснил главный криминалист оперативно-криминалистического управления ДВД СКО Андрей Ушаков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Beyonce и Jay Z ждут двойню
Постпред США при ООН выступила за сохранение санкций против РФ
МИД Белоруссии: РФ без предупреждения ввела пограничную зону
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие
Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
Франция: прокуроры заинтересовались выплатами детям Фийона
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В России выросла просрочка по ипотечным платежам
Как создать интерьер, который не устареет через 10 лет?
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь