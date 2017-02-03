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01:48 (мск), источник: РИА Новости

У Азорских островов нашли немецкую подлодку времен Второй мировой войны

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Исследователи из Германии обнаружили немецкую подводную лодку времен Второй мировой войны, которая затонула в Атлантическом океане близ Азорских островов ровно 75 лет назад, сообщает фонд Rebikoff-Niggeler.

Некоммерческий фонд Rebikoff-Niggeler (FRN) был основан в 1994 году на острове Фаял, который входит в Азорский архипелаг. Одним из основных направлений деятельности фонда является наблюдение за обитателями глубоководной среды. Помимо исследовательских проектов, фонд занимается производством документальных фильмов.

По данным фонда, немецкие ученые Кирстен и Йоахим Якобсон нашли подлодку U-581 в сентябре прошлого года на глубине около 900 метров рядом с островом Пику. Останки подлодки облюбовали холодноводные кораллы, на месте крушения образовался искусственный глубоководный риф. Океанические глубины ученые исследовали при помощи батискафа LULA 1000. Открытие представляет интерес для историков и биологов, которые смогут исследовать, как и при каких условиях развиваются глубоководные рифы.

Ровно 75 лет назад в ночь с первого на второе февраля 1942 года подлодка вошла в порт португальского города Орта. Вместе с другой немецкой подлодкой она должна была потопить британский транспортёр, который на тот момент уже был поврежден и должен был покинуть порт ночью. Однако немецкую подлодку засек британский эскадронный миноносец Westcott и немедленно начал преследование.

К юго-западу от острова Пику миноносец выпустил бомбы по немецкой подлодке и пробил ее хвостовую часть. Подлодка начала заполняться водой и тонуть. Капитан принял решение эвакуировать экипаж, а саму подлодку потопить, чтобы она не досталась врагу. Экипаж состоял из 46 человек, 42 из них удалось спастись, они попали в британский плен.

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