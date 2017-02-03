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02:16 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В КоАП добавят крови водителей

МВД готовит законопроект, согласно которому пьяным будет считаться автомобилист с содержанием более 0,3 г алкоголя в литре крови. Применяться норма будет в случаях, когда водитель, находясь в бессознательном состоянии после ДТП, не может самостоятельно дышать в алкотестер.

Источник: РИА "Новости"

МВД разрабатывает поправки к ст. 12.8 КоАП РФ — уведомление об этом появилось на портале regulations.gov.ru. Сейчас в ней говорится, что ответственность за вождение в нетрезвом виде (лишение прав и штраф 30 тыс. руб.) наступает в том случае, если в литре выдыхаемого воздуха обнаружено 0,16 мг алкоголя (замеряется алкотестером).

Однако, поясняют в МВД, далеко не всегда факт употребления спиртного можно определить, проводя подобное исследование. Бывают случаи, когда правонарушитель находится в сильном опьянении или «бессознательном либо беспомощном состоянии». В этом случае нужно брать на анализ кровь, а соответствующей процедуры в КоАП не предусмотрено. В МВД намерены устранить проблему, ссылаясь на Венскую конвенцию о дорожном движении, где сказано, что в национальном законодательстве страны должен быть установлен допустимый уровень содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе (не выше 0,25 мг/л) и в крови (не выше 0,5 г/л).

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Напомним, норма 0,16 мг для проверки алкотестером действует в России с августа 2013 года. Ее введению предшествовали ожесточенные споры между правительством, общественниками и наркологами. Многие, в частности, считали, что водители воспримут норму как возможность выпить за рулем.

Как пояснил «Ъ» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков, изначально в законопроекте, который вносился в Госдуму в 2013 году, была записана норма и для анализа крови — 0,35 г/л. «Но по политическим причинам мы от нее отказались, оставили только норму по выдоху, — пояснил “Ъ” господин Лысаков.— Цифра 0,35 г очень взбудоражила общественность, на нас начали оказывать давление со всех сторон».

Ранее в случаях, когда невозможно было измерить уровень алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе (к примеру, у пострадавшего в ДТП), применялись нормативы Минздрава. Ведомственный приказ N308 устанавливал: человек считается пьяным при обнаружении 0,5 г алкоголя на литр крови. Однако в декабре 2015 года из приказа N308 эту норму убрали. В результате, говорят в МВД, административная ответственность при проверках содержания алкоголя в крови водителей сейчас отсутствует и законопроект этот нормативный пробел устраняет. «Речь идет, по сути, о введении эквивалента нормы для замера алкоголя в выдохе», — поясняет господин Лысаков.

Президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин удивлен, что подобные поправки инициирует МВД. «Откуда в МВД знают, какая норма должна быть в таких случаях? — говорит он.— Полиция должна сначала обратиться с предложением в Минздрав, медики провели бы исследование и, если нужно норму поправить, внесли бы коррективы в свой приказ».

Нарколог Александр Ковтун, напротив, поддержал идею: «Сейчас уровень подготовки медперсонала такой, что приказы Минздрава не все читают». При этом, обращает внимание господин Ковтун, зачастую анализ дает завышенные результаты. При заборе крови у водителей, находящихся в бессознательном состоянии, медсестры в больницах по привычке смазывают кожу спиртом для дезинфекции, а это недопустимо при измерении уровня алкоголя.

«Необходимо ставить вопрос о повышении квалификации сотрудников. А пока можно предположить, что количество водителей, признанных нетрезвыми в результате забора крови, вырастет с принятием поправок МВД», — заметил господин Ковтун.

Иван Буранов

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