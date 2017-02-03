Джордж Клуни получит почетного «Сезара» за заслуги в кинематографе

Церемония вручения наград состоится 24 февраля и пройдет в 42-й раз.

«Наиболее харизматичный актер своего поколения Джордж Клуни воплощает блеск Голливуда, характерный для великих кинозвезд. Его шарм, его юмор, его индивидуальность, его позиция всегда находятся в центре нашего восхищенного внимания», — отмечается в сообщении киноакадемии.

Клуни уже является лауреатом американской кинопремии «Оскар», которую он получил как лучший актер второго плана за роль фильме «Сириана» (2006) и в качестве продюсера фильма «Арго» (2013).

В прошлом году награду в номинации «Почетный Сезар» получил другой американский актер Майкл Дуглас.

Премия «Сезар» (Cesar) ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники (Acadеmie des arts et techniques du cinеma) с 1976 года.