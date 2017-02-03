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03:37 (мск), источник: PrimaMedia.ru

ДВФУ и фонд «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве

Ведущий вуз региона и главный центр инновационного развития России направят совместные усилия на создание инновационной экосистемы в ДФО.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 февраля, PrimaMedia.

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и фонд «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов и вице-президент фонда по региональному и международному развитию Юрий Сапрыкин на полях Open Innovations Startup Tour в Хабаровске 2 февраля. Ведущий вуз региона и главный центр инновационного развития России направят совместные усилия на создание уникальной инновационной экосистемы на Дальнем Востоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе университета.

В рамках партнерства стороны договорились вести комплексную работу по выявлению талантливых студентов, аспирантов, преподавателей и молодых ученых ДВФУ, поддерживать перспективные инновационные проекты и содействовать их дальнейшему продвижению на рынок. Важным направлением сотрудничества станет реализация современных образовательных программ и практик в области инноваций и технологического предпринимательства.

Также «Сколково» будет способствовать развитию собственной инновационной экосистемы ДВФУ — бизнес-инкубатора, центра коллективного пользования, центра трансфера технологий и стартап-акселератора для инновационных команд университета. Для эффективной совместной работы решено разместить офис Дальневосточного представительства Фонда «Сколково» непосредственно в кампусе ДВФУ.

Наряду с основными векторами партнерства стороны наметили ряд совместных мероприятий, которые запланированы на 2017 год. Ожидается, что в кампусе ДВФУ пройдут Startup Village by the sea, Школа Открытого университета «Сколково», Патентная школа и другие крупные региональные события с участием ведущих спикеров и партнеров фонда. Также в ДВФУ будут регулярно выступать с лекциями и мастер-классами эксперты, консультанты, проектные менеджеры «Сколково».

Добавим, что 3 февраля на конкурсе Startup Tour в Хабаровске свои проекты представят студенты Дальневосточного федерального университета. Андрей Зиневич (Инженерная школа) выступит с инновационным решением для судостроительной промышленности, Даниил Целикин (Школа естественных наук) презентует электронную платформу для верификации документов, Олег Шичалин (Инженерная школа) предложит стартап по производству источников ионизирующего излучения для применения в радиационных технологиях.

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