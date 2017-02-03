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03:48 (мск), источник: РИА Новости

Рэпер 50 Cent выплатил кредиторам $22 миллиона и перестал быть банкротом

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Федеральный суд в городе Хартфорд в штате Коннектикут в четверг закрыл дело банкротстве американского хип-хоп исполнителя Кертиса Джеймса Джексона III, известного как 50 Cent, после того, как тот выплатил более 22 миллионов долларов кредиторам.

Источник: РИА Новости

Адвокат рэпера сообщил, что его клиент выплатил 8,7 миллиона долларов из своих собственных средств, а часть суммы (13,65 миллиона долларов) внес из компенсации, полученной им в результате урегулирования дела о недобросовестных юридических действиях по другому процессу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Музыкант объявил о своем банкротстве в 2015 году. Тогда он оценил свои долги в 36 миллионов долларов при активах в менее чем 20 миллионов долларов.

Излюбленными темами творчества 50 Cent являются наркоторговля и насилие. Он известен тем, что сумел выжить, получив девять пуль во время неудавшегося покушения. Также рэпер успел сняться в кино, исполнив роль самого себя в автобиографической ленте 2005 года «Разбогатей или умри».

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