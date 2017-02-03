Более центнера подозрительной рыбы изъято во Владивостоке

На популярной у владивостокцев оптово-розничной торговой базе обнаружили 145 килограммов рыбной продукции сомнительного качества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморское теруправление рыболовства.

В ходе проведения мероприятий в рамках оперативно-розыскной деятельности, сотрудники отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Владивостоку и инспекторы Россельхознадзора в одном из рыбных павильонов обнаружили продукцию неустановленного качества и безопасности, которая может представлять реальную угрозу здоровью покупателей.

Куски рыбы были упакованы в белые пропиленовые мешки с нанесенными вручную надписями черного цвета, о том, что это рыба. По внешнему виду рыбопродукция напоминала белорыбицу — палтус, треску и прочее, но каких именно пород рыба, — понять было очень сложно. Маркировка изготовителя на мешках отсутствовала, как и ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие, что эта продукция прошла ветеринарно-санитарную экспертизу и не таит в себе угрозы для здоровья потребителей. Всего было обнаружено 7 мешков весом 145 килограммов.

Сразу же после обнаружения потенциально небезопасная рыбопродукция была изъята и помещена на изолированное хранение. По результатам административного производства компания-продавец признана виновной в нарушении требований ветеринарного законодательства. Сомнительную продукцию предписано утилизировать либо уничтожить.