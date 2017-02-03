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04:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Более 300 приморцев получили помощь от необычного автобуса

Социальный автотранспорт появляется на дорогах Приморского края каждую неделю.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Отметим, маршрут «Социального автобуса» во Владивостоке изменился. В департаменте труда и социального развития Приморского края сообщили, что теперь мобильный помощники работают в районе площади луговой по пятницам с 9 до 13 часов.

Как сообщают специалисты, в ходе рейдов оказано более 500 различных социальных услуг. Чаще всего за помощью обращаются жители Владивостока и Находки.

«В основном, социальные работники раздают продукты, одежду. Востребованы консультации по вопросам восстановления документов, родственных связей, помощь в поиске работы. Тех, кто по разным причинам вынужден ночевать на улице, стараются помочь с временным ночлегом», — поясняют организаторы.

Социальный автотранспорт приостанавливает свою деятельность в конце марта.

Работники Приморского центра социального обслуживания населения отметили, что по-прежнему готовы принять в дар от жителей края вещи, продукты длительного хранения.

Если вы хотите поддержать благотворительную акцию «Социальный автобус», вам необходимо обратиться в Приморский центр социального обслуживания населения (Владивосток, ул. Иртышская, 8). Жителей Находки ждут в отделении срочного социального обслуживания по ул. Комсомольская, 32 (Часы работы с 8.00 до 17.00. В пятницу с 8.00 до 16.45).

Телефоны во Владивостоке 8 (423) 260−43−19, в Находке 8 (4236) 76−02−25.

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