Более 300 приморцев получили помощь от необычного автобуса
Социальный автотранспорт появляется на дорогах Приморского края каждую неделю.
Социальный автотранспорт появляется на дорогах Приморского края каждую неделю.
Отметим, маршрут «Социального автобуса» во Владивостоке изменился. В департаменте труда и социального развития Приморского края сообщили, что теперь мобильный помощники работают в районе площади луговой по пятницам с 9 до 13 часов.
Как сообщают специалисты, в ходе рейдов оказано более 500 различных социальных услуг. Чаще всего за помощью обращаются жители Владивостока и Находки.
«В основном, социальные работники раздают продукты, одежду. Востребованы консультации по вопросам восстановления документов, родственных связей, помощь в поиске работы. Тех, кто по разным причинам вынужден ночевать на улице, стараются помочь с временным ночлегом», — поясняют организаторы.
Социальный автотранспорт приостанавливает свою деятельность в конце марта.
Работники Приморского центра социального обслуживания населения отметили, что
Если вы хотите поддержать благотворительную акцию «Социальный автобус», вам необходимо обратиться в Приморский центр социального обслуживания населения (Владивосток, ул. Иртышская, 8). Жителей Находки ждут в отделении срочного социального обслуживания по ул. Комсомольская, 32 (Часы работы с 8.00 до 17.00. В пятницу с 8.00 до 16.45).
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