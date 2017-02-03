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05:20 (мск), источник: РИА Новости

Белые медведи пришли в заброшенный поселок на Чукотке и «катались» с горок

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости. Инспекторы нацпарка «Берингия» на Чукотке обнаружили многочисленные следы белых медведей, которые пришли в заброшенный поселок в поисках пищи и «катались» с горок, сообщает нацпарк.

Источник: РИА Новости

«Следы “первооткрывателей” сезона удалось обнаружить инспекторам во время патрулирования двух участков национального парка. Плановый выезд инспекторов для патрулирования территории состоялся 1 февраля. Осматривая побережье и ледовую обстановку моря в районе косы Аван, инспекторами неожиданно были обнаружены следы белого медведя, который не только прошелся по бывшему поселению Аван, но также прокатился с горки, вырыл три глубокие ямы в тех местах, где культурный слой бывшего жилища, засыпанный глубоким снегом, издает запах жира», — говорится в сообщении.

Далее следы взрослого зверя, размер лапы которого около 30 сантиметров, направлялись на запад, в обход мыса Лысая Голова. По предположению ученых, медведь прошел здесь около двух дней назад. Госинспекторы в области охраны окружающей среды Александр Боровик и Наталья Калюжина осмотрели также побережье косы в районе озера Карповка, откуда ведут следы, и там же, на косе, обнаружили следы белых медведей меньшего размера, а рядом крупнее, предположительно, медведицы с медвежонком или двумя.

«На западном склоне горы Останец (горный массив мыса Чукотский) видны многочисленные следы “катаний” со склона горы этих животных. В ближайшие дни продолжится мониторинг территории сотрудниками парка для подтверждения присутствия белых медведей в настоящее время в окрестностях Провидения», — сообщает нацпарк.

Также инспекторам повстречались и постоянные обитатели территории — песцы. Два песца не ожидали встречи с людьми и не сразу стали убегать. Сначала они внимательно рассмотрели людей, зевнули, позволили себя сфотографировать и затем отбежали на безопасное расстояние.

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