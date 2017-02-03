Теплая и безветренная погода вернется в Красноярск на выходных

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается теплая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 3 февраля, будет снежно. Температура воздуха днем будет держаться на отметке -2°C. Ближе к вечеру похолодает до -9°C. Ветер слабый, до 2 м/с.

В субботу, 4 февраля, синоптики обещают до -12°C утром и до -4°C днем и вечером. Во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер усилится до 3 м/с.

В воскресенье, 5 февраля, ожидается переменчивая погода. Утром и днем в Красноярске похолодает до -9°C. Но уже вечером в городе резко потеплеет до -3°C. В этот день также будет деть ветер с порывами до 2 м/с. Осадков не ожидается. Более подробный прогноз погоды можно посмотреть здесь.

По данным Среднесибирского УГМС, наступивший февраль в Красноярске будет теплее нормы. Среднесуточная температура ожидается на уровне −13… −14°C. Со второй половины месяца, примерно с 15 февраля, в Красноярск из северных территорий придет потепление, а также снег и ветер. В этот период столбики термометров в темное время суток будут колебаться в пределах −11… −16°С, а днем показывать −3… −8°С.