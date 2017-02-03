Иностранных студентов переселили в Приморье по государственной программе

Проект переселения «Профессиональное образование» в Приморском крае реализуется на территориях вселения «Городские округа», «Муниципальные районы» и во Владивостокском городском округе.

Главная цель проекта — привлечь к участию в государственной программе по добровольному переселению в Приморский край иностранных студентов из числа обучающихся по очной форме в профессиональных учебных заведениях в возрасте от 18 до 30 лет.

Студенты — потенциальные участники программы, проживающие во Владивостоке, по условиям региональной подпрограммы могут принимать участие в программе.

Отметим, проект переселения «Профессиональное образование» является одним из приоритетных направлений реализации миграционной политики в Приморском крае. Он предусмотрен для соотечественников, проживающих на законном основании на территориях вселения Приморского края и обучающихся за счет бюджетной основе или за счет собственных средств в образовательных организациях.

В 2016 году 42 студента, проходящих обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования на территории Приморья стали участниками государственной программы.

Информацию о реализации проекта переселения «Профессиональное образование» можно получить, обратившись в отдел по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю по адресу: г. Владивосток, ул. Октябрьская, д. 25, кабинет № 1Б, либо по телефону: 8 (423)249−00−42.