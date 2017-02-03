Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
В болезни Альцгеймера обвинили грязный воздух
Украинские СМИ сообщили, с чем связано обострение под Авдеевкой
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Дима Билан поделился семейным снимком
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Женщине из-за болезни под страхом смерти запретили секс
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
ДНР: Бездарная попытка прорыва украинской армии в Коминтерново
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
На широкую ногу: Джонни Депп тратит $30 тысяч в месяц на вино
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
8Испанские демоны пробуждают весну
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
05:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Иностранных студентов переселили в Приморье по государственной программе

В Приморье 42 иностранных студента стали участниками государственной программы переселения «Профессиональное образование», сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Проект переселения «Профессиональное образование» в Приморском крае реализуется на территориях вселения «Городские округа», «Муниципальные районы» и во Владивостокском городском округе.

Главная цель проекта — привлечь к участию в государственной программе по добровольному переселению в Приморский край иностранных студентов из числа обучающихся по очной форме в профессиональных учебных заведениях в возрасте от 18 до 30 лет.

Студенты — потенциальные участники программы, проживающие во Владивостоке, по условиям региональной подпрограммы могут принимать участие в программе.

Отметим, проект переселения «Профессиональное образование» является одним из приоритетных направлений реализации миграционной политики в Приморском крае. Он предусмотрен для соотечественников, проживающих на законном основании на территориях вселения Приморского края и обучающихся за счет бюджетной основе или за счет собственных средств в образовательных организациях.

В 2016 году 42 студента, проходящих обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования на территории Приморья стали участниками государственной программы.

Информацию о реализации проекта переселения «Профессиональное образование» можно получить, обратившись в отдел по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю по адресу: г. Владивосток, ул. Октябрьская, д. 25, кабинет № 1Б, либо по телефону: 8 (423)249−00−42.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Российский интернет зачистят от фейков
Постпред США при ООН выступила за сохранение санкций против РФ
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Иран назвал провокацией обвинения в нарушении резолюции СБ ООН
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие
Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
Франция: прокуроры заинтересовались выплатами детям Фийона
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
В Москве и Петербурге появится «умное жилье»
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Как создать интерьер, который не устареет через 10 лет?
Все россияне получили право на бесплатную землю
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь