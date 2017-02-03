Водители общественного транспорта нарушают ПДД в три раза чаще

Сергей Штельмах, начальник управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области: «К сожалению, нарушения одни и те же. Это и техсостояние, и нарушение скоростного режима, большое количество падений пассажиров в транспорте у нас, выезд на полосу встречного движения и тому подобное. Почти 28 тысяч нарушений сотрудниками ГАИ выявлено на пассажирском транспорте. Для информации — 11 водителей находились в состоянии опьянения, трое из них в наркотическом».

При этом общее число правонарушений на дорогах, снизилось. Таким образом, общественный транспорт, который должен быть более надежным и безопасным, на самом деле становится серьезной проблемой. Большая часть нарушений приходится на частных перевозчиков. Кроме того Транспортники жалуются на текучку кадров, в том числе — из-за сдерживания тарифов. Повышение платы за проезд откладывают уже несколько месяцев. Власти заявляют — в большинстве компаний — серые зарплаты, пока они не будут легализованы — тариф повышен не будет.