Мамы с колясками жалуются на недоступность аптек Новосибирска

Юлия Паначук, молодая мама: «По сути, мы лишены права выбирать лекарства и покупать там, где нам выгодно. Потому что зачастую мы обзваниваем аптеки и ты понимаешь, что недорогое лекарство есть там, где нет пандуса».

В километре от дома — 8 аптек. Радиус недоступности. В половину — с коляской, проверяла Юлия, входа нет. При всем желании не поднимешься. Как назло, пандусов нет в самых дешевых.

Среди молодых мам — эта коляска известна как танк. Но даже такой вездеход на лестницу.

А ведь аптеки обязаны обеспечить доступ всем категориям граждан. И тем, кто приходит с колясками, и колясочникам. Федеральный закон. Пандусы должны быть, если технически это возможно. В противном случае — альтернатива. А существует ли? Проверим.

Олеся Герасименко, корреспондент: «В Новосибирске более 7 сотен аптек и конечно объехать их все не представляется возможным. Выбираем с десяток близ метро и в центральной части города. Проверяем, многие ли бизнесмены заботятся о доступности своих торговых точек или теряют клиентов уже на пороге? На штурм аптек идём вот с этими детскими санками».

Тут тебе и ловкость, и сила, и выносливость настоящее многоборье. На вопрос «почему нет пандуса» фармацевт пояснил: так ведь есть кнопка вызова. Но её найти сначала нужно в паре метров от входа. В следующей аптеке кнопка уже на виду, но также нет съезда. Благо, помогают быстро.

Подобная кнопка на Выборной не сработала: никто на помощь так и не вышел. Хотя и пандус есть, но подъём не каждой женщине под силу. А инвалиду на коляске? За право доступа маломобильные граждане могут судиться.

Олег Роговой, юрист: «Можно обратиться в прокуратуру, прокуратура обратится с иском в суд с требованием оборудовать вход в аптеку».

Рампы, пологие площадки — к чести предпринимателей — есть во многих аптечных пунктах. Редко, но встречается идеал — когда и кнопка вызова работает, и вход без единой ступеньки. И всё же… не будь задачи проверить учреждения я, потенциальный покупатель, развернулась бы у порога каждой четвертой аптеки.