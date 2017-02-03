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05:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

Единовременную выплату в 5 тыс. рублей получили 98,8% пенсионеров Иркутской области

В Иркутской области завершена доставка единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей всем пенсионерам, получающим пенсии по линии Пенсионного фонда.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 3 февраля 2017 года пресс-служба отделения ПФР по региону, сейчас в области выплату получили 753346 пенсионеров (98,8%). Единичные случаи неполучения выплаты связаны с личными обстоятельствами пенсионера, например, отсутствием дома в период визита почтальона. Такие пенсионеры получат единовременную выплату в следующий доставочный период.

Единовременную выплату получили свыше 43,5 млн российских пенсионеров всех категорий. В масштабе страны единовременная выплата профинансирована в полном объёме на сумму 221,7 млрд рублей. В Иркутской области эта сумма составила 3,8 млрд рублей. Средства выплачены через все доставочные организации, включая «Почту России», Сбербанк и другие кредитные и почтовые организации по выбору пенсионеров.

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