Единовременную выплату в 5 тыс. рублей получили 98,8% пенсионеров Иркутской области
В Иркутской области завершена доставка единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей всем пенсионерам, получающим пенсии по линии Пенсионного фонда.
В Иркутской области завершена доставка единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей всем пенсионерам, получающим пенсии по линии Пенсионного фонда.
Как сообщает 3 февраля 2017 года
Единовременную выплату получили свыше 43,5 млн российских пенсионеров всех категорий. В масштабе страны единовременная выплата профинансирована в полном объёме на сумму 221,7 млрд рублей. В Иркутской области эта сумма составила 3,8 млрд рублей. Средства выплачены через все доставочные организации, включая «Почту России», Сбербанк и другие кредитные и почтовые организации по выбору пенсионеров.