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06:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы попросили установить около часовни 80-метровую статую Христа

Установка памятника может обойтись в несколько десятков миллионов рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Активисты из Красноярска предложили установить в городе 80-метровую статую Христа. Инициаторы даже придумали место, где может стоять монумент, разработанный московским скульптором Зурабом Церетели. По мнению красноярцев, статуя будет уместно смотреться около часовни на Покровской горе.

Проект памятника Церетели придумал еще 4 года назад. Скульптор предложил установить его в Сочи или Санкт-Петербурге, но власти и искусствоведы идею не поддержали.

Тогда инициативу подхватили сибирские города. Жители Новосибирска надеются, что статуя Иисуса Христа достанется им. Они считают, что огромный монумент привлечет внимание туристов со всей России. На это же, вероятно, надеются и красноярцы.

На установку объекта, в три раза превышающего размеры часовни, потребуется несколько десятков миллионов. Красноярск должен заплатить за транспортировку и установку монумента. Единственное, что достанется бесплатно — это сам монумент, от которого отказываются все крупные города России.

Добавим, что в красноярской епархии корреспондентам «СТС-Прима» прокомментировали, что представители церкви не против того, чтобы скульптура появилась в городе. Остается дождаться решения властей.

Фото: скриншот сюжета «Россия1».

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