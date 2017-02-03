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06:20 (мск), источник: ТАСС

Небольшой снег и до минус 10 градусов ожидаются в столичном регионе

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в Московском регионе облачность с прояснениями.

«Местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица», — уточнил представитель метеослужбы.

Температура воздуха в Москве составит минус 5 — минус 7 градусов, по области будет от 5 до 10 градусов мороза. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный, его скорость достигнет 5−10 м/с.

Предстоящей ночью — облачно с прояснениями, местами вновь ожидается небольшой снег, на дорогах будет скользко. В столице столбики термометров покажут минус 12 — минус 14 градусов, по области будет 12−17, местами до 22 градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Днем в субботу облаков станет больше, пройдет снег, местами гололедица. В Москве подморозит до минус 6 — минус 8 градусов, в Подмосковье будет от 6 до 11 градусов мороза. Ветер, как и ночью, ожидается юго-восточный, со скоростью 5−10 м/с.

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