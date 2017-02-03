Небольшой снег и до минус 10 градусов ожидаются в столичном регионе
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в Московском регионе облачность с прояснениями.
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в Московском регионе облачность с прояснениями.
«Местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица», — уточнил представитель метеослужбы.
Температура воздуха в Москве составит минус 5 — минус 7 градусов, по области будет от 5 до 10 градусов мороза. Ветер прогнозируется
Предстоящей ночью — облачно с прояснениями, местами вновь ожидается небольшой снег, на дорогах будет скользко. В столице столбики термометров покажут минус 12 — минус 14 градусов, по области будет 12−17, местами до 22 градусов ниже нуля. Ветер
Днем в субботу облаков станет больше, пройдет снег, местами гололедица. В Москве подморозит до минус 6 — минус 8 градусов, в Подмосковье будет от 6 до 11 градусов мороза. Ветер, как и ночью, ожидается