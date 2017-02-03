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06:37 (мск), источник: РИА Новости

Приамурский «Дальневосточный гектар» больше всего интересует петербуржцев

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 фев — РИА Новости. После старта третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре» в Приамурье поступило 34 заявки от жителей других регионов, желающих получить земельный надел, по данным региональных властей, чаще всего о выделении гектара просят жители Санкт-Петербурга.

Источник: РИА Новости

«По состоянию на вечер 2 февраля в адрес уполномоченных органов области приступило 34 заявки жителей других регионов. Это республики Башкортостан, Татарстан, Краснодарский край, Курская, Нижегородская, Кемеровская, Белгородская области и другие. Больше всего заявлений — четыре поступило из Санкт-Петербурга, три заявления из Оренбургской области», — сообщает правительство Приамурья.

Как сообщалось ранее, первым обладателем гектара в Приамурье из другого региона стал житель Нового Уренгоя, приехавший строить Амурский ГПЗ. Вячеслав Васильченко работает на реализации газовых проектов в компании «Газпром переработка Благовещенск», на участке планирует строить дом и заниматься личным подсобным хозяйством.

Интерес к программе не ослабевает и у жителей Амурской области, с 1 февраля они подали 120 заявок.

Первого февраля стартовал третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре», по которому любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

Согласно последним данным Минвостокразвития, с начала реализации закона о «дальневосточном гектаре» от россиян поступило более 45 тысяч заявлений на получение участка земли на Дальнем Востоке. В пользование передано свыше 4,3 тысячи участков. На рассмотрении уполномоченного органа (муниципальные власти) находится почти 41 тысяча обращений. С начала старта третьего этапа реализации закона подано более трех тысяч заявок из разных регионов России.

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