Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Лаборатории генетического тестирования обвинили в мошенничестве
Мировые СМИ узнали о сообщении, отправленном украинцам в Авдеевке
Огромный 3-х километровый разлом появился в США (видео)
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
За несколько часов фото певицы собрало миллионы лайков
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
Ракета рухнула в жилой сектор: Украина сбила беспилотник ЕС - ДНР
Новейший украинский танк стал героем анекдотов
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
8Испанские демоны пробуждают весну
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
06:41 (мск), источник: Newslab.ru

Сотрудники ДПС получили часы за отказ от взятки

Новый начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий вчера наградил двух сотрудников ДПС из Бородино за то, что они отказались от взятки в 10 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, в январе экипаж ДПС остановил в Бородино автомобиль Toyota Corolla под управлением 23-летнего парня, раннее лишенного водительских прав. Молодой человек предложил инспекторам 10 тыс. рублей, чтобы избежать административного ареста. Молодого человека доставили в отдел полиции и завели в отношении него уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу.

За свой поступок полицейские получили в подарок часы. Награждение состоялось на гарнизонном разводе в присутствии журналистов и личного состава, заступающего на охрану общественной безопасности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Приятную погоду для прогулок пообещали красноярцам в выходные
Постпред США при ООН выступила за сохранение санкций против РФ
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Иран назвал провокацией обвинения в нарушении резолюции СБ ООН
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие
Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
Франция: прокуроры заинтересовались выплатами детям Фийона
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
В Москве и Петербурге появится «умное жилье»
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Как создать интерьер, который не устареет через 10 лет?
Все россияне получили право на бесплатную землю
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь