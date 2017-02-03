Сотрудники ДПС получили часы за отказ от взятки
Новый начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий вчера наградил двух сотрудников ДПС из Бородино за то, что они отказались от взятки в 10 тыс. рублей.
Новый начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий вчера наградил двух сотрудников ДПС из Бородино за то, что они отказались от взятки в 10 тыс. рублей.
Как сообщили в
За свой поступок полицейские получили в подарок часы. Награждение состоялось на гарнизонном разводе в присутствии журналистов и личного состава, заступающего на охрану общественной безопасности.