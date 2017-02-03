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06:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивосток напишет Тотальный диктант после 1 апреля

Определена дата Тотального диктанта-2017 во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».

Напомним, Владивосток присоединится к всеобщей борьбе за грамотность в шестой раз и вместе со всеми напишет диктант восьмого апреля.

«Организаторы предполагают, что в 2017 году Тотальный диктант пройдет в нескольких сотнях городов России и за ее пределами, а текст, специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 200 тысяч человек, в том числе — около двух тысяч во Владивостоке», — говорится в сообщении координаторов проекта.

Сейчас на конференции Тотального диктанта собрались более 200 организаторов проекта из 91 города и 12 стран.

Городские координаторы обмениваются опытом проведения акции, участвуют в мастер-классах от специалистов в области коммуникаций и организации мероприятий. Филологи обсуждают результаты Тотального диктанта — 2016, актуальные проблемы орфографии и пунктуации.

«Тотальный диктант сейчас в полной мере оправдывает свое название, являясь действительно всеобщим, всеохватывающим. Развиваясь как общественный проект, он уже охватил 734 города в 69 странах и продолжает расти. Ежегодная конференция открывает новые возможности для роста координаторов, экспертов диктанта, а следовательно, и самой акции», — говорится в сообщении.

Напомним, Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

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