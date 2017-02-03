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06:59 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Силовики нагрянули к сайентологам-миллионерам в Екатеринбурге

С обысками.

В Екатеринбурге полицейские и сотрудники ФСБ провели обыски в НП «Уральский Центр распространения Дианетики и Сайентологии» на Белинского, 86.

Как пояснил «Уралинформбюро» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, визит силовиков связан с возбужденным ранее уголовным делом о незаконном предпринимательстве (ч.2 ст. 171 УК РФ).

«Органами внутренних дел установлено, что фактически основной деятельностью данной организации является извлечение прибыли путем проведения платных тренингов и семинаров. При этом лицензия на осуществление образовательной деятельности у организации отсутствует», — уточнил Горелых.

По предварительным данным, екатеринбургским сайентологам удалось незаконно заработать несколько десятков миллионов рублей.

В июле 2016 года силовики уже наведывались в офис на Белинского. После этого организация свернула свою деятельность, но, по всей видимости, ненадолго.

Сайентология — это секта, которая ставит своей задачей искоренить все другие религии и мнения и перестроить мир по своему образцу. Она внушает сподвижникам мысль о всемирном заговоре против них, а также о своей избранности.

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