Силовики нагрянули к сайентологам-миллионерам в Екатеринбурге
С обысками.
С обысками.
В Екатеринбурге полицейские и сотрудники ФСБ провели обыски в НП «Уральский Центр распространения Дианетики и Сайентологии» на Белинского, 86.
Как пояснил «Уралинформбюро» начальник
«Органами внутренних дел установлено, что фактически основной деятельностью данной организации является извлечение прибыли путем проведения платных тренингов и семинаров. При этом лицензия на осуществление образовательной деятельности у организации отсутствует», — уточнил Горелых.
По предварительным данным, екатеринбургским сайентологам удалось незаконно заработать несколько десятков миллионов рублей.
В июле 2016 года силовики уже наведывались в офис на Белинского. После этого организация свернула свою деятельность, но, по всей видимости, ненадолго.
Сайентология — это секта, которая ставит своей задачей искоренить все другие религии и мнения и перестроить мир по своему образцу. Она внушает сподвижникам мысль о всемирном заговоре против них, а также о своей избранности.