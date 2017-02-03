В Приморье самка дикобраза взяла под опеку новорожденных крольчат

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости. Самка дикообраза в одном из зоопарков в Приморье взялась воспитывать новорожденных крольчат, а их мать при этом не возражает против совместной опеки.

«На днях одна из наших крольчих родила потомство, но это не самое главное. К нашему удивлению, воспитывать и выхаживать крольчат взялась дикобраз Дарина, которая сама еще ребенок. Дарине всего пять месяцев. Дикобразиха перелезла в вольер к нашей крольчихе и принялась выхаживать крох, их вылизывать и греть собственным телом», — говорится на странице зоопарка «Чудесный» в Instagram.

Дарина укладывает крольчат себе на живот и следит за ними, а сама мама-крольчиха периодически оставляет дикообраза наедине со своими детьми, сообщает зоопарк.

«Она полностью доверяет соседке по вольеру. Две мамы не “агрессируют” друг на друга, а лишь бережно ухаживают за крольчатами, помогая друг другу», — отмечается в сообщении.

Также на странице опубликовано видео из вольера животных, где видно, как крольчата лежат возле дикообраза, а крольчиха спокойно находится неподалеку.