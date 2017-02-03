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07:49 (мск), источник: Om1.ru

В омских школах продлили карантин

Ученики в понедельник смогут узнать, идти ли в школу 7 февраля или нет.

Источник: РИА "Новости"

В Омском регионе эпидемия гриппа и ОРВИ сейчас в самом разгаре. На основе данных регионального Роспотребнадзора было решено карантин продлить до 6 февраля, как сообщили порталу Om1.ru в департаменте образования администрации города Омска.

Дарья Брылько, пресс-секретарь департамента образования администрации города Омска:

 — Карантин продлен до 6 февраля включительно. В понедельник учащиеся будут на официальных сайтах учреждений узнавать ситуацию.

В понедельник департамент объявит, продолжается ли дальше карантин, или школьникам уже во вторник нужно выходить на учебу.

Массовый карантин во всех школах объявили 25 января. По данным регионального Роспотребнадзора, на 29 января, в Омске болеет 20 895 человек. Эпидемический порог уже перешагнул за 74,05%. По прогнозам Минздрава и Роспотребнадзора, спада эпидемии пока ждать не приходится.

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