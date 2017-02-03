МЧС Башкирии предупреждает водителей об ухудшении условий на дорогах
Республиканское управление МЧС РФ предупреждает водителей об ухудшении условий на дорогах.
Республиканское управление МЧС РФ предупреждает водителей об ухудшении условий на дорогах.
Так, прогнозируется ухудшение видимости в пределах 500−1000 метров, снежные заносы на дорогах, метель. Также ожидается небольшой снег, ночью местами до умеренного, ветер в пределах 7−12 м/с, до -21°С холода.
В целом прогнозируется затруднение движения транспорта, ограничение пропускной способности дорог, увеличение числа мелких аварий на участках федеральных трасс, возникновение ДТП на автодорогах регионального и федерального значения в связи с погодными условиями и недисциплинированностью водителей.