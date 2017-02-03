МЧС Башкирии предупреждает водителей об ухудшении условий на дорогах

Так, прогнозируется ухудшение видимости в пределах 500−1000 метров, снежные заносы на дорогах, метель. Также ожидается небольшой снег, ночью местами до умеренного, ветер в пределах 7−12 м/с, до -21°С холода.

В целом прогнозируется затруднение движения транспорта, ограничение пропускной способности дорог, увеличение числа мелких аварий на участках федеральных трасс, возникновение ДТП на автодорогах регионального и федерального значения в связи с погодными условиями и недисциплинированностью водителей.