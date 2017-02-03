В Нижегородской области ожидается резкое понижение температуры до -25 градусов

Температура воздуха ночью −15…−20°, при прояснениях до -25°, днем -9…- 14°. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В связи с неблагоприятными погодными условиями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, на объектах и линиях энергосистем (в связи с их перегрузкой). Прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.

Во избежание переохлаждения и обморожения при низких температурах воздуха рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. Во избежание переохлаждения или обморожения, необходимо позаботиться о теплой и удобной одежде и обуви. При обморожении нужно немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, где окажут квалифицированную помощь.