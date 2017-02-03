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07:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Приемные семьи для пожилых людей появятся в Иркутской области

До конца текущего года специалисты должны провести анкетирование.

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Минсоцразвития, опеки и попечительства Иркутской области готовится к внедрению на территории региона новой формы обслуживания — созданию приемных семей для пожилых людей.

«Приемные семьи, воспитывающие ребятишек из детских домов, для нашего региона уже не редкость. Такая же технология, но уже в отношении одиноких стариков, может заработать в Иркутской области уже в 2018 году», — говорится в сообщении со ссылкой на главу министерства социального развития, опеки и попечительства региона Владимира Родионова.

До конца текущего года специалисты должны провести анкетирование и выяснить, сколько пожилых людей желают проживать в приемной семье, и сколько опекунов готовы принять их в свою семью. После этого будет разработан и вынесен на общественное обсуждение проект соответствующего областного закона.

Семьям, решившим взять пожилого человека, государство окажет поддержку. В первую очередь, они получат часть пенсии пришедшего в семью гражданина — как в государственном доме-интернате это 75% (25% пенсии остается у пожилого человека). Кроме этого, семья будет получать вознаграждение за содержание человека.

«Должен заключаться трехсторонний договор между соцзащитой, человеком, который идет в семью и семьей, которая этого человека принимает. По приемным семьям, где воспитываются дети, создана специальная служба сопровождения приемных семей в каждой территории. Специалисты выезжают в семьи, смотрят, в каких условиях живут ребятишки, как одеты, накормлены ли, как учатся в школе. Механизм будет такой же. А еще мы планируем провести семинары, либо курсы для таких семей по аналогии со школой приемных родителей», — комментирует Владимир Родионов.

Приемные семьи для пожилых людей есть уже почти в 30 регионах России, в том числе сибирских — Бурятии и Забайкальском крае. По словам Родионова, ни в одном федеральном законе нет понятия «приёмная семья для пожилого человека», поэтому каждый регион идёт своим путём.

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