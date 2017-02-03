Теплыми будут первые выходные февраля в Иркутской области

Как сообщает УГМС по региону, 4 февраля в области ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, юго-восточный, днем восточный, северо-восточный 5−10 м/с. Температура ночью -17,-22, при прояснении -27,-32,в западных и северных районах при увеличении облачности -10,-15, днём -4,-9, в пониженных формах рельефа -14,-19, в западных районах местами до 0. В Иркутске в этот день прогнозируют переменную облачность, утром и днем слабый снег, ветер ночью переменный до 5 м/с, днем северо-восточный 3−8 м/с, температура ночью -17,-19, днём -7,-9.

В Иркутской области 5 февраля будет переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер восточный, северо-восточный 5−10 м/с, с переходом днём в южных и западных районах на северо-западный 4−9 м/с, температура ночью -16,-21, при прояснении -26,-31, в западных районах при облачной погоде -10,-15, в северных районах -22,-27, в пониженных формах рельефа -32,-37, в северо-западных районах местами -15,-20, днём -5,-10, при натекании облачности -15,-20.