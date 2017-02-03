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07:24 (мск), источник: ИА REGNUM

Приморцы не жалуют приезжих: свыше 1 тысячи заявок на гектары оформили сами

Жители края неожиданно активизировались на всероссийском этапе выделения земель.

Источник: Reuters

В Приморье к сегодняшнему дню, 3 февраля, утверждено 35 заявок на получение гражданами России дальневосточных гектаров. В общей сложности до процедуры рассмотрения дошли 970 обращений. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM озвучили в департаменте земельных и имущественных отношений. Регион по-прежнему остаётся самым востребованным, хотя в период реализации первых двух этапов больше всего заявок поступало на территории Якутии.

По данным на утро пятницы, из 6,9 тысяч граждан России 2 345 подали документы на получение земельных участков в Приморском крае. На рассмотрении в данный момент находятся 970 заявок, решение о выдаче принято в 128 случаях, утверждено 35 заявок. Из-за ошибок в оформлении специалисты отклонили 74 заявки: чаще всего граждане выбирают участки на территории городских округов, что законодательно запрещено.

«Многие хотят получить землю во Владивостоке и рисуют свои участки в пригороде. Такие документы проверку не проходят», — прокомментировали в профильном департаменте.

Свыше 30% заявлений приходится на Приморский край, причём почти половину поступивших заявок оформили сами жители региона. Местные земли также выбирают жители Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Краснодарского края, Калининградской области.

На втором месте по числу заявок находится Хабаровский край, здесь на получение гектаров подана 1 250 заявок, следом с 827 заявками идёт Якутия, Сахалинская область — 691 заявка.

В общей сложности, на дальневосточные гектары претендуют жители 75 субъектов Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев назвал ажиотажем огромное количество обращений от желающих получить в безвозмездное пользование бесплатную землю в регионах ДФО. По его словам, накануне, 2 февраля, федеральную информационную систему посетили свыше 25 тысяч пользователей, хотя она рассчитана на одновременное обслуживание трех тысяч человек.

Комментарии
1
маслов виктор
Читаем более подробно статьи в интернете про Терехова и Соколову - руководителей Департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, ответственного за Гектар:
1.Втроём на одного инвалида
2. Прокуратура Приморья выявила нарушения антикоррупционных стандартов государственными служащими регионального департамента земельных и имущественных отношений
3. Чиновники департамента земельных отношений АПК скрыли доходы на 8 млн рублей
4. Земледелие по приморски
5. Батарейки «Дюрасэл» от Натальи Соколовой
6. Декриминалификация
7. Утро России «Земля в иллюминаторе»
8. Сушим сухари для Соколовой
И смотрим ролик на ютубе "Земельные махинации во Владивостке" 1 и 2 части
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