Вместо возвращения долгов семья купила вертолет
У магнитогорской пары — самая большая задолженность среди физических лиц.
У магнитогорской пары — самая большая задолженность среди физических лиц.
Самая большая задолженность среди физических лиц.
Супружеская пара из Магнитогорска задолжала банкам 750 млн рублей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Но выплачивать такие деньги семья, судя по всему, не хочет. И скрывается от судебных приставов. Хотя отдать долг магнитогорцам есть чем. Сейчас их вертолет арестован. А сами они объявлены в розыск.