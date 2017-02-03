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09:27 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

ЕГЭ для родителей школьников пройдет в Нижнем Новгороде

17 февраля родители нижегородских школьников смогут проверить на себе, как чувствует себя участник Единого государственного экзамена.

Нижегородская область наряду с другими регионами России будет принимать участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Об этом NewsNN сообщил заместитель министра образования Нижегородской области Виктор Шмелев.

По его словам, хотя акция называется «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», она будет проходить по всей России в период с 7 по 28 февраля. Нижегородский регион будет участвовать в «родительском дне ЕГЭ» 17 февраля.

В Нижегородской области определены 2 точки, в которых пройдет ЕГЭ для родителей: школа № 121 в Нижнем Новгороде и школа № 13 в Сарове. Регистрация для участия в экзамене заканчивается за 2 недели.

«Для родителей будет установлен такой же порядок сдачи ЕГЭ, как и для детей. В частности, вход в пункт приема экзамена будет обозначен также как и при настоящем ЕГЭ. Родителям на экзамен необходимо иметь при себе паспорт. Участников рассадят по одному человеку за столом. Начало экзаменационных испытаний в 10 утра», — рассказал Шмелев.

Ответы на задания будут оценивать эксперты. Об общих результатах будет открытая информация, без разглашения персональных данных. «То есть, в целом по результатам, будет сводная картина о том, как участники справились с прохождением экзамена», — подчеркнул Шмелев.

Он также отметил, что надеется на привлечение журналистов к участию в «родительском дне ЕГЭ».

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