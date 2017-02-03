Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Кто придумал ЗОЖ и зачем
Мировые СМИ узнали о сообщении, отправленном украинцам в Авдеевке
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
ДНР: Бездарная попытка прорыва украинской армии в Коминтерново
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина» для демонстрации силы
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
07:36 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Древнейшую улицу Москвы законсервировали с помощью полимерного состава

Великая улица, которая была найдена в 2015 году на территории будущего парка «Зарядье», законсервирована с помощью полимерного состава. Фрагменты бревенчатой мостовой хранятся в лабораториях ООО «Столичное археологическое бюро».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В дальнейшем Великая улица, которая считается древнейшей из сохранившихся в Москве, станет одним из главных экспонатов проектируемого археологического музея парка «Зарядье».

«Столичные археологи и музейные работники определят состав экспозиции подземного зала “Зарядья” в ближайшее время, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. — Многие городские и федеральные музеи выразили заинтересованность в том, чтобы передать выставочному пространству “Зарядья” экспонаты, относящиеся к древней истории Москвы».

В данный момент сооружают крышу подземного экспозиционного зала, которая укроет главный экспонат выставки — сохранённый фрагмент основания Китайгородской стены.

Помимо Китайгородской стены и фрагментов Великой улицы, экспонатами музея могут стать берестяная грамота и клад серебряных монет, найденные на территории парка «Зарядье». Наполнение экспозиции учёные обсудят на ближайшем заседании методического совета, который организует Мосгорнаследия.

В 2015 году в ходе археологических раскопок на территории парка «Зарядье» были обнаружены остатки трёх ярусов деревянной мостовой и срубов домов. Учёные установили, что это фрагменты Великой улицы, которая в XII веке проходила от Еленинских ворот Кремля к берегу Москвы-реки, где располагалась торговая пристань. Свою значимость для горожан улица утратила примерно в XVI веке, когда возвели Китайгородскую стену. Великая улица была отрезана от выхода к торговой пристани и стала именоваться Мокринским переулком. Новое название она получила в честь располагавшейся поблизости церкви Николы Мокрого — покровителя моряков и тех, кто путешествует по водам.

В ходе раскопок брёвна мостовой и деревянные срубы извлекли из грунта и очистили. Сейчас артефакты находятся в археологических лабораториях, для сохранности на них нанесли полимерный состав, который законсервировал древнюю древесину. Покрытие составами из полимеров — один из традиционных способов археологической консервации. Таким образом сохраняют найденные деревянные предметы и конструкции.

Напомним, экспозицию археологического музея «Зарядья» может пополнить и найденный на территории парка английский медальон XVI века с изображением розы Тюдоров. Пока он будет передан на хранение в филиал Музея Москвы — Старый Английский Двор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Постпред США при ООН выступила за сохранение санкций против РФ
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Иран назвал провокацией обвинения в нарушении резолюции СБ ООН
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие
Иностранные компании уходят из Китая
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
МВД намерено изменить процедуру освидетельствования на опьянение
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как оборудовать удобную гардеробную?
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь