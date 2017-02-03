В Роскосмосе назвали дату пуска ракеты-носителя «Протон»

«Мы можем сейчас говорить, что первый пуск (сейчас переговоры ведутся с заказчиком), но коммерческий пуск “Протона” произойдет в начале апреля… и он не затронет государственный заказ», — сказал Комаров в интервью телеканалу «Россия 24».

«То есть все ракетоносители, которые в этом году должны быть запущены по государственному заказу, они есть в наличии», — пояснил он.