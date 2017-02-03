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07:37 (мск), источник: РИА Новости

В Роскосмосе назвали дату пуска ракеты-носителя «Протон»

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Коммерческий пуск ракеты-носителя «Протон» запланирован на начало апреля, он не затронет госзаказ, сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров.

«Мы можем сейчас говорить, что первый пуск (сейчас переговоры ведутся с заказчиком), но коммерческий пуск “Протона” произойдет в начале апреля… и он не затронет государственный заказ», — сказал Комаров в интервью телеканалу «Россия 24».

«То есть все ракетоносители, которые в этом году должны быть запущены по государственному заказу, они есть в наличии», — пояснил он.

В январе СМИ сообщили, что руководство Роскосмоса решило отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М», поводом для отзыва двигателей стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. В Роскосмосе РИА Новости заявили о проведении дополнительных испытаний ракетных двигателей.

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