Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В болезни Альцгеймера обвинили грязный воздух
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
За несколько часов фото певицы собрало миллионы лайков
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
ДНР: Бездарная попытка прорыва украинской армии в Коминтерново
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина» для демонстрации силы
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
07:34 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Новые автоматы в метро будут продавать «Тройку» и билет «90 минут»

В столичном метро установят 600 новых билетных автоматов с расширенным функционалом — в них пассажиры смогут приобрести «Тройку» и записать на неё любые виды билетов, а также купить проездные «ТАТ», «90 минут» и «Единый» на разные сроки действия.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Планируется, что автоматы смогут общаться с пассажирами на нескольких языках. Новые терминалы должны установить в вестибюлях всех станций метро к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как рассказал первый замначальника Московского метрополитена Роман Латыпов, сейчас в билетных автоматах можно только пополнить электронный кошелёк «Тройки» и купить билеты «Единый» на одну и две поездки.

«Новые автоматы с расширенным функционалом станут, по сути, полноценным дополнительным кассовым окном. При этом сокращать число кассиров мы не планируем. Оплатить билет в автомате можно будет как наличными, так и при помощи банковской карты», — добавил он.

По словам Романа Латыпова, в базовой комплектации автоматов интерфейс для пассажиров будет доступен на русском и английском языках. К чемпионату мира — 2018 планируется увеличить количество языковых интерфейсов до шести, добавив немецкий, французский, китайский и испанский языки.

В вестибюле каждой станции метро установят как минимум по одному новому автомату, на некоторых станциях — больше. Это, например, пересадочные станции на Кольцевую линию и МЦК, привокзальные и те станции, что находятся у стадионов и туристических объектов: «Спортивная», «Спартак», «Комсомольская», «Павелецкая», «Белорусская», «Парк Победы», «Киевская», «Охотный Ряд», «Арбатская».

Сейчас в московской подземке работает более 1,2 тысячи автоматов по продаже билетов. Все они оборудованы терминалами для безналичной оплаты проезда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Постпред США при ООН выступила за сохранение санкций против РФ
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Иран назвал провокацией обвинения в нарушении резолюции СБ ООН
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие
Иностранные компании уходят из Китая
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
МВД намерено изменить процедуру освидетельствования на опьянение
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как оборудовать удобную гардеробную?
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь