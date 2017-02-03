Новые автоматы в метро будут продавать «Тройку» и билет «90 минут»

Планируется, что автоматы смогут общаться с пассажирами на нескольких языках. Новые терминалы должны установить в вестибюлях всех станций метро к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как рассказал первый замначальника Московского метрополитена Роман Латыпов, сейчас в билетных автоматах можно только пополнить электронный кошелёк «Тройки» и купить билеты «Единый» на одну и две поездки.

«Новые автоматы с расширенным функционалом станут, по сути, полноценным дополнительным кассовым окном. При этом сокращать число кассиров мы не планируем. Оплатить билет в автомате можно будет как наличными, так и при помощи банковской карты», — добавил он.

По словам Романа Латыпова, в базовой комплектации автоматов интерфейс для пассажиров будет доступен на русском и английском языках. К чемпионату мира — 2018 планируется увеличить количество языковых интерфейсов до шести, добавив немецкий, французский, китайский и испанский языки.

В вестибюле каждой станции метро установят как минимум по одному новому автомату, на некоторых станциях — больше. Это, например, пересадочные станции на Кольцевую линию и МЦК, привокзальные и те станции, что находятся у стадионов и туристических объектов: «Спортивная», «Спартак», «Комсомольская», «Павелецкая», «Белорусская», «Парк Победы», «Киевская», «Охотный Ряд», «Арбатская».

Сейчас в московской подземке работает более 1,2 тысячи автоматов по продаже билетов. Все они оборудованы терминалами для безналичной оплаты проезда.