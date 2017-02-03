WSJ: в Falcon 9 выявлен опасный для пилотируемых запусков дефект
По данным издания, специалисты обнаружили подверженность образованию трещин лопастей турбины, подающей топливо в двигатели ракеты.
По данным издания, специалисты обнаружили подверженность образованию трещин лопастей турбины, подающей топливо в двигатели ракеты.
По ее сведениям, окончательный отчет о причинах аварии Falcon 9, происшедшей в начале сентября прошлого года, будет обнародован в предстоящие несколько недель.
В предварительном порядке специалисты выявили достаточно серьезный дефект — подверженность образованию трещин лопастей турбины, подающей топливо в двигатели.
Эта особенность может потребовать внесения не просто изменений, а полной замены конструкции турбин, уточнило издание.
В SpaceX отчасти подтвердили наличие данной проблемы.
«Мы провели квалификацию двигателей с тем, чтобы они не поддавались» образованию трещин, но «модифицируем дизайн, чтобы избежать» этого, приводит издание слова представителя компании.
По его оценке, изменения «будут внесены в окончательный проект» версии Falcon 9, которая будет предназначена для совершения пилотируемых полетов.
11 сентября прошлого года во время пуска с мыса Канаверал в штате Флорида взорвалась ракета Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6. В результате ЧП никто не пострадал.
Владевшая уничтоженным спутником компания Space Communication подтвердила намерение потребовать от SpaceX компенсацию в размере $50 млн или бесплатный запуск в связи с потерей Amos-6.
В SpaceX провели расследование катастрофы. Специалисты пришли к выводу, что ее причиной стала неисправность в одном из трех находящихся под высоким давлением баллонов, которые расположены внутри бака с жидким кислородом во второй ступени ракеты. Представители SpaceX отметили, что компания приняла необходимые меры с целью недопущения повторения аварийной ситуации.
С 2012 года SpaceX уже несколько раз успешно доставляла грузы на Международную космическую станцию (МКС) с помощью корабля Dragon. Компании четыре раза удавалось осуществить управляемый спуск нижней ступени носителя на морскую платформу в Атлантическом океане.
И на старуху бывает порнуха.
Чтобы поменьше было подобных ошибок, Америке надо плотнее сотрудничать с Россией в этой области, отбросив в сторону ненужные амбиции.