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08:10 (мск), источник: Om1.ru

Омич купил на рынке мясо с микрочипом

Покупателю осталось только догадываться, пуля это или электронный чип.

Накануне пользователь паблика «ЧП Омск» выложил снимок говядины, в которой он обнаружил инородное тело. Мужчина приобрел мясо на Советском рынке.

-Обнаружено в говядине с Советкого рынка. Что это? Точно могу сказать, что не пуля, похоже на чип какой-то, -написал Денис Жуев.

В свою очередь, пользователи соцсети принялись упражняться в остроумии. Некоторые предположили, что мужчина купил корову-шпиона. А кто-то вспомнил про инициативу зоозащитников чипировать собак, намекая на то, что приобретенное мясо не говядина.

Чипованной говядиной разжился омич на Советском рынке, сообщает «ЧП Омск». Озадаченный покупатель теперь гадает, что ему попалось в мясе — пуля или микрочип?

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