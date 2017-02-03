Омич купил на рынке мясо с микрочипом
Покупателю осталось только догадываться, пуля это или электронный чип.
Покупателю осталось только догадываться, пуля это или электронный чип.
Накануне пользователь паблика «ЧП Омск» выложил снимок говядины, в которой он обнаружил инородное тело. Мужчина приобрел мясо на Советском рынке.
-Обнаружено в говядине с Советкого рынка. Что это? Точно могу сказать, что не пуля, похоже на чип
В свою очередь, пользователи соцсети принялись упражняться в остроумии. Некоторые предположили, что мужчина купил
Чипованной говядиной разжился омич на Советском рынке, сообщает «ЧП Омск». Озадаченный покупатель теперь гадает, что ему попалось в мясе — пуля или микрочип?