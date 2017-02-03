Омич купил на рынке мясо с микрочипом

Накануне пользователь паблика «ЧП Омск» выложил снимок говядины, в которой он обнаружил инородное тело. Мужчина приобрел мясо на Советском рынке.

-Обнаружено в говядине с Советкого рынка. Что это? Точно могу сказать, что не пуля, похоже на чип какой-то, -написал Денис Жуев.